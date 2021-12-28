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Ненудний гороскоп на останній тиждень року: що зірки готують для всіх знаків зодіаку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 грудня, 06:29
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Риби поринуть у любовні посиденьки, а Дівам не доля побігати на стороні – астрологічний прогноз на кінець 2021 року
Гороскоп на останній тиждень 2021 року для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на останній тиждень 2021 року для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Календарна зима вже порадувала і снігом, і холодним дощем, і підступною ожеледицею. Чи то ще буде!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Ймовірним непередбаченим витратам не змінити вашого фінансового здоров'я. Тиждень вдалий. Ваш соціальний рейтинг на рівні: балансує від стабільного до впевненого. За кермом тримайтеся правої сторони та стартуйте на зелений. Зміцнюйте ділові зв'язки, душевні стосунки, не вплутуйте в салонні (мова про тролейбус і метро) суперечки. Шакал виє, а караван іде.

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ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Для Тельців тиждень реалізації можливостей та нереальних планів. Жодної ненормативної активності на роботі! Не дозволяй їй вчепитися у ваш комфорт. І обережність у відносинах, якщо ви випадково в них вплуталися. Не піддавайтеся впливу апологетів теорії змови. Пам'ятайте, що бути помірковано нормальним – сьогодні це нормально! Меморандум тижня: тихою сапою – далі будеш!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Тиждень стабільний, незважаючи на мінливість настрою вашого партнера. Зрештою, можна змінити його. Можливо, що саме в цьому починанні на вас чекає або успіх, або засідка. Ступінь можливого ризику зірки рекомендують визначати на око, а психічний синдром радять замінити глибоким здоровим сном. Можливо, що з вашим новим партнером. Або без нього. Якщо вам потрібна підтримка, не відмовляйтесь.

РАК. 22 червня – 22 липня

Новий тиждень подарує вам нові проблеми на робочому місці. Водночас Ракам до цього не звикати. Тому все якось так само собою і вирішиться. Як нічия у футболі – і сили витрачені, і лише одне очко у турнірну таблицю, а зарплата вчасно. До того ж, позитивний планетарний вплив дозволить розслабитися в кінці тижня. Якщо не завадять справи.

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ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Цього тижня зірки рекомендують Левам максимально посилити увагу та контроль над ситуацією. Інакше успіх зісковзне, як макароніна з ложки. Рівень енергії підвищений, самооцінка завищена, успіх – вигляд не зі спини, зі здоров'ям все гаразд. Не виключено, що завдяки зарядці.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Цього тижня Дівам не загрожує біг із перешкодами. Зима, холодно, не всі зали опалюються. Крива настрою впевнено показує зростання, вектор напруги спадає. Результати тижня стабільні. У відносинах позитив. Так і далі тримати. Що стосується спортивної форми: вам личить яскраві кольори, доповніть імідж шарфом, і не забувайте одягати взуття, що не промокає.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Не зменшуйте темп! Нинішній тиждень сприятливий для лагодження зламаних відносин. Якщо вам запропонують руку та серце – не погоджуйтесь! Є й інші частини тіла, як і гаманець – у господарстві знадобляться. Не втрачайте терпіння доводити свою правоту. Час покаже, що хтось, можливо, що ви – помилявся. Не біда – у біатлоні теж промахуються, а вони, як і ви – професіонали.

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СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Ваші близькі та друзі знають, що до складнощів вам не звикати. Цього тижня зірки рекомендують почати відвикати від цієї незавидної звички. Початок – половина справи! А до вихідних днів і покінчити з цим. І відчути себе у новій якості. Захопившись самоочищенням, не забудьте повідомити про це друзів та близьких!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Ваш романтичний настрій цього тижня, напевно, вплине і на ділові відносини з вашими недругами – вони зрозуміють, що не варто зв'язуватися. У тому сенсі, що ви – не промах! До кінця тижня ви відчуєте, що тягар проблем спав як мокрий рюкзак з плеч альпініста або розтанув як сніг перед Новим роком. Тиждень відкриє нові горизонти для творчості.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Не для всіх Козерогів нинішній тиждень буде вдалим. Для багатьох він стане дуже успішним. Оскільки відкриє портал блискучих можливостей отримання емоційної нагороди за свої попередні зусилля. І навколишній світ здасться привітним і розумним! Приємне відчуття повноти і радості огорне Козерогов як зарахований гол, що пройшов перевірку VAR, як штанга після пенальті в наші ворота. Або як подарунок долі у потрібний момент!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Нинішній тиждень зовсім не для суперечок, а для більшої уваги до своєї сім'ї чи роботи. Ви розумієте, що чим більше слухати – тим більше можна дізнатися. Не витрачайте час на легковажні розмови. Суперечки з суддею на лінії також не приносять користі, як і з головним рефері в полі.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Зірки натякають на незначний фінансовий успіх. Все залежить від вашої ділової проникливості. Цього тижня, можливо, доведеться відповісти на два важливі питання: чи можливо трохи збільшити кишенькові витрати, і чому ні. Можливо, у Риб виникне непереборне бажання відбитися від зграї у пошуках таємної любовної пригоди. Тут слід пам'ятати, що якщо хтось чогось не впізнає, це йому не завадить. Навпаки, теплі сімейні посиденьки змінять життя на краще.

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