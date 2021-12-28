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Нескучный гороскоп на последнюю неделю года: что звезды готовят для всех знаков зодиака

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
28 декабря, 06:29
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Рыбы окунутся в любовные посиделки, а Девам не судьба побегать на стороне – астрологический прогноз на конец 2021 года
Гороскоп на последнюю неделю 2021 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на последнюю неделю 2021 года для всех знаков зодиака / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Календарная зима уже порадовала и снегом, и холодным дождем, и коварным гололедом. То ли еще будет!

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Вероятным непредвиденным расходам не изменять вашего финансового самочувствия. Неделя удачная. Ваш социальный рейтинг на уровне: балансирует от стабильного до уверенного. За рулем держитесь правой стороны и стартуйте на зеленый. Укрепляйте деловые связи, душевные отношения, не ввязывайтесь в салонные (речь о троллейбусе и метро) споры. Шакал воет, а караван идет.

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ТЕЛЕЦ. 21 апреля — 20 мая

Для Тельцов неделя реализации возможностей и нереальных планов. Никакой ненормативной активности на работе! Не позволяй ей вцепиться в ваш комфорт. И осторожность в отношениях, если вы случайно в них ввязались. Не поддавайтесь влиянию апологетов теории заговора. Помните, что быть умеренно нормальным – сегодня это нормально! Меморандум недели: тихой сапой – дальше будешь!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Неделя стабильная, несмотря на переменчивость настроения вашего партнера. В конце концов, можно поменять и его. Возможно, что именно в этом начинании вас ждет либо успех, либо засада. Степень возможного риска звезды рекомендуют определять на глазок, а психический синдром советуют заменить глубоким здоровым сном. Возможно, что с вашим новым партнером. Или без него. Если вам нужна поддержка, не отказывайтесь.

РАК. 22 июня — 22 июля

Новая неделя подарит вам новые проблемы на рабочем месте. Вместе с тем, Ракам к этому не привыкать. Поэтому все как-то так само собой и разрешится. Как ничья в футболе – и силы потрачены, и всего одно очко в турнирную таблицу, а зарплата вовремя. К тому же, положительное планетарное влияние даст возможность расслабиться к концу недели. Если не помешают дела.

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ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

На этой неделе звезды рекомендуют Львам максимально ужесточить внимание и контроль над ситуацией. Иначе удача соскользнет, как макаронина с ложки. Уровень энергии повышен, самомнение завышено, удача – вид не со спины, со здоровьем все в порядке. Не исключено, что спасибо зарядке.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

На этой неделе Девам не грозит бег с препятствиями. Зима, холодно, не все залы отапливаются. Кривая настроения уверенно показывает рост, вектор напряжения спадает. Результирующая недели стабильна. В отношениях позитив. Так держать и дальше. В отношении спортивной формы: вам к лицу яркие цвета, дополните имидж шарфом, и не забывайте надевать непромокаемую обувь.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Не сбавляйте темп! Нынешняя неделя благоприятна для починки сломанных отношений. Если вам предложат руку и сердце – не соглашайтесь! Есть и другие части тела, как и кошелек – в хозяйстве пригодятся. Не теряйте терпения доказывать свою правоту. Время покажет, что кто-то, возможно, что и вы – ошибался. Не беда – в биатлоне тоже промахиваются, а они, как и вы – профессионалы.

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СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Ваши близкие и друзья знают, что к сложностям вам не привыкать. На этой неделе звезды рекомендуют начать отвыкать от этой незавидной привычки. Начало – половина дела! А к выходным дням и покончить с этим. И ощутить себя в новом качестве. Увлекшись самоочищением, не забудьте оповестить об этом друзей и близких!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Ваше романтическое настроение нынешней недели наверняка повлияет и на деловые отношения с вашими недругами – они поймут, что не стоит связываться. В том смысле, что вы – не промах! К концу недели вы почувствуете, что груз проблем спал как мокрый рюкзак с плеч альпиниста или растаял как снег перед Новым годом. Неделя откроет вам новые горизонты для творчества.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Не для всех Козерогов нынешняя неделя будет удачной. Для многих она станет очень и очень успешной. Так как она откроет портал блестящих возможностей для получения эмоциональной награды за свои предыдущие усилия. И окружающий вас мир покажется радушным и разумным! Приятное ощущение полноты и радости окутает Козерогов как засчитанный гол, что прошел проверку VAR, как штанга после пенальти в наши ворота. Или как подарок судьбы в нужный момент!

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Нынешняя неделя вовсе не для споров, а для большего внимания к своей семье или работе. Вы понимаете, что чем больше слушать – тем больше можно узнать. Не тратьте время на легкомысленные разговоры. Споры с судьей на линии также бесполезны, как и с главным рефери в поле.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Звезды намекают на незначительный финансовый успех. Все зависит от вашей деловой проницательности. На этой неделе, возможно, придется ответить на два важных вопроса: возможно ли немного увеличить карманные расходы, и почему нет. Возможно, у Рыб возникнет непреодолимое желание отбиться от стаи в поисках тайного любовного приключения. Здесь следует помнить, что если кто-то чего-то не узнает, то это ему не помешает. Напротив, теплые семейные посиделки изменят жизнь к лучшему.

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