Ненудний гороскоп на перший тиждень лютого для всіх знаків зодіаку

Зірки підкажуть, кому пощастить цього тижня, а кому пощастить ще більше!

Гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Астрологічний та спортивний прогноз на тиждень 31 січня – 6 лютого для всіх знаків зодіаку. Після першого місяця нового року вас тягне у подорожі чи на улюблений диван. А як буде насправді?

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

До Овнів у ці дні цілком імовірно підкрадуться драматичні думки про своє майбутнє. Особливо у вихідний день. У цей критичний момент у потік свідомості Овнів можуть влитися міркування про те, що його діти ще недостатньо заможні, щоб забезпечити йому комфортне життя в теперішньому та майбутньому. І треба щось робити. Що саме, зірки підкажуть із часом. У разі активних занять спортом зірки рекомендують футбол. Тактика для Овнів проста – не відволікатися на глядачок (глядачів), пам'ятати, що це командна гра, і не забувати бити по м'ячу.

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ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Цьогорічний тиждень – саме той час, коли не треба думати про себе. Розуміти інших, розглядати варіанти допомоги ближньому, випадковому перехожому, ненависному сусідові чи забулдизі – такий стиль поведінки рекомендують зірки першого тижня лютого. Особливо уважними, співчутливими та милосердними будьте в середині цього тижня! Тиждень пройде швидко, а там уже ви відіграєтеся на повну! Спортивна складова тижня активна: піца, пиво, телевізор.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Цей тиждень надзвичайно важливий для Близнят. Зірки рекомендують стиль поведінки стриманий. Контролюйте стан душі. Комбінація Місяця і Нептуна натякають Близнятам про необхідність дотримуватися спокою і в жодному разі не напружуватися або нервувати. Ви не на вирішальному старті Олімпіади!

РАК. 22 червня – 22 липня

За вашими внутрішніми відчуттями та логікою подій робота вам вже набридла. На вихідні бризки шампанського вам гарантовані. Умова – його покупка. На тижні вам сподобається як займатися спортом великих досягнень, таких як повільна прогулянка берегом моря в південних широтах, плавання та дайвінг неподалік від готелю в Єгипті, так і риболовля в найближчому супермаркеті.

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ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

На Левів очікують комфортні вихідні. На початку тижня доведеться попрацювати, до середини напруга на роботі чи навчальному процесі спаде. У будь-якому разі, Левів чекає тиждень, повний кохання. Зірки пророкують Левам весь тиждень бути в тонусі. Гарний та сприятливий час для бізнесу. Імовірний спалах спортивного інтересу до екзотичних та неолімпійських видів спорту. Він пройде без проблем. Все проходить, пройде і це.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Для Дів нинішній тиждень – це час романтичних стосунків. Це ж так природно, що ви контролюватимете стратегічну ситуацію на особистому фронті! А ще цей тиждень важливий тим, що хороший для вирішення нерозв'язних проблем та довгострокового планування. Роздуми про ваше психічне здоров'я відступлять на другий план як зайві. Довіряйте інстинктам. Не довіряйте імпульсним рішенням. Вірте у позитивні можливості, які відкривають сьогодення. Рішуче відмовляйтесь від сумнівних соціальних контактів. Вірте собі, у себе, та вашому партнеру. Пам'ятайте: любити, отже, обманювати. Перед сном вимикайте телевізор. Почніть займатися спортом, а потім, до п'ятниці, зненавидьте його. У вихідні почніть знову.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Планетарний вплив є позитивним. Тому агресивний стан навколишнього світу вашого життя не торкнеться. Гарний час кинути палити. Якщо вам запропонують бути в команді, погоджуйтесь сміливо – тренувальний збір зазвичай завжди на півдні. З лави запасних футбольне поле видно також, спортивна форма яскрава та симпатична, а зарплата гарантована.

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СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Тиждень емоційно теплий і комфортний. Тому спати в шубі або тілогрійці вам не доведеться. Подружні пари очікує щастя спілкування. Всіх інших – залежно від рівня турбулентності романтичних відносин та ступеня їхньої розбещеності. Тиждень фінансово стабільний. Якщо гроші є, то й будуть. Якщо ні, то вам не звикати. Проблеми можуть дратувати, бо краще їх не помічати. Вони розтануть, як сніг до кінця тижня.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Проблеми за обрієм, щоденна фінансова складова незмінна. Ваші колеги помітять у вас якусь зміну, хоча насправді нічого не змінилося і не сталося. Ви, як Стрілець, знаєте, що туди, куди спрямований ваш погляд, там і ціль. Промахнутися неможливо. Тому вам, при нагоді, непогано бити пенальті у ворота суперника. Позитивні думки та удача – основні складові цього тижня.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

На вас чекають деякі події, як і в прогнозі погоди на залишок зими. Тобто зі знаком плюс. Якщо ви пакуєте валізу, значить, ви їдете на відпочинок. Якщо ні, то ні. Якщо це вам актуально, то дельтаплан і водні лижі можуть почекати до літа.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Тиждень сприятливий. Особливо для прекрасної половини. На вас чекає те, що ви любите: музика та кохання. Кохання буде більше – не сахніться! Уникайте надлишку напруги на роботі – вас вже давно гідно оцінили. Непогано б і зарплату додати. Деякі застарілі проблеми можуть нагадати про себе. Це вас не обтяжить. Ваш партнер, а ще й друг, допоможуть. Якщо ви бажаєте набрати вагу – сміливо до столу. Якщо ні, то найкращий спосіб триматися у формі – це спорт. Наприклад, фігурне катання по телевізору.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Цього тижня Рибам слід дотримуватися позитивного настрою, щоб не потрапити у невід проблем у морі можливостей. Уникайте суперечок, у цьому випадку планети та зірки на вашому боці. Вони вказують на повільний позитивний рух у бік покращення ситуації як на роботі, так і вдома. Тому не втручайтеся в ситуацію і не робіть різких рухів. Або заяв. По суті, плин життя як не прискорити, і не зупинити.