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Нескучный гороскоп на первую неделю февраля для всех знаков зодиака

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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31 января, 07:17
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Звезды подскажут, кому просто повезет на этой неделе, а кому повезет еще больше!
Гороскоп на неделю 31 января - 6 февраля для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю 31 января - 6 февраля для всех знаков зодиака / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Астрологический и спортивный прогноз на неделю, 31 января – 6 февраля, для всех знаков зодиака. После первого месяца нового года вас тянет в путешествия или на любимый диван. А как будет на самом деле?

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

К Овнам в эти дни вполне вероятно подкрадутся драматичные мысли о своем будущем. Особенно в выходной день. В этот критический момент, в поток сознания Овнов могут влиться размышления о том, что его дети все еще недостаточно состоятельны, чтобы обеспечить ему комфортную жизнь в настоящем и будущем. И нужно что-то делать. Что именно, звезды подскажут со временем. В случае активных занятий спортом, звезды рекомендуют футбол. Тактика для Овнов проста – не отвлекаться на зрительниц (зрителей), помнить, что это игра командная, и не забывать бить по мячу.

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ТЕЛЕЦ. 21 апреля — 20 мая

Нынешняя неделя – именно то время, когда не нужно думать о себе. Понимать других, рассматривать варианты помощи ближнему, случайному прохожему, ненавистному соседу или забулдыге – такой стиль поведения рекомендуют звезды в первую неделю февраля. Особенно внимательны, сострадательны и милосердны, будьте в середине этой недели! Неделя пройдет быстро, а там уж вы отыграетесь по полной! Спортивная составляющая недели активная: пицца, пиво, телевизор.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Эта неделя исключительно важна для Близнецов. Звезды рекомендуют стиль поведения сдержанный. Контролируйте состояние души. Комбинация Луны и Нептуна намекают Близнецам о необходимости соблюдать спокойствие, и ни в коем случае не напрягаться или нервничать. Вы не на решающем старте Олимпиады!

РАК. 22 июня — 22 июля

По вашим внутренним ощущениям и логике событий работа вам уже надоела. На выходные дни брызги шампанского вам гарантированы. Условие – его покупка. На неделе вам понравится заниматься спортом больших достижений, таких как неспешная прогулка по берегу моря в южных широтах, плавание и дайвинг неподалеку от отеля в Египте, так и рыбалка в ближайшем супермаркете.

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ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Львов ожидают комфортные выходные. В начале недели придется потрудиться, к середине напряжение на работе или учебном процессе спадут. В любом случае, Львов ожидает неделя полная любви. Звезды пророчат Львам всю неделю быть в тонусе. Хорошее и благоприятное время для бизнеса. Вероятна вспышка спортивного интереса к экзотическим и неолимпийским видам спорта. Она пройдет без проблем. Все проходит, пройдет и это.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Для Дев нынешняя неделя – это время романтических отношений. Это же так естественно, что вы будете контролировать стратегическую ситуацию на личном фронте! А еще эта неделя важна тем, что хороша для решения неразрешимых проблем и долгосрочного планирования. Размышления о вашем психическом здоровье отступят на второй план как лишние. Доверяйте инстинктам. Не доверяйте импульсивным решениям. Верьте в позитивные возможности, что открывают нынешние времена. Решительно отказывайтесь от сомнительных социальных контактов. Верьте себе, в себя, и вашему партнеру. Помните: любить, значит обманывать. Перед сном выключайте телевизор. Начните заниматься спортом, а потом, к пятнице, возненавидьте его. В выходные начните снова.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Планетарное влияние положительное. Потому агрессивное состояние окружающего мира вашей жизни не коснется. Хорошее время бросить курить. Если вам предложат быть в команде, соглашайтесь смело – тренировочный сбор обычно всегда на юге. Со скамейки запасных футбольное поле видно тоже, спортивная форма яркая и симпатичная, а зарплата гарантирована.

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СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Неделя эмоционально теплая и комфортная. Потому спать в шубе или телогрейке вам не придется. Супружеские пары ожидает счастье общения. Всех остальных – в зависимости от уровня турбулентности романтических отношений и степени их распущенности. Неделя финансово стабильная. Если деньги есть, то и будут. Если нет, то вам не привыкать. Проблемы могут раздражать, потому лучше их не замечать. Они растают как снег к концу недели.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Проблемы за горизонтом, ежедневная финансовая составляющая неизменна. Ваши коллеги заметят в вас некую перемену, хотя на самом деле ничего не изменилось и не произошло. Вы, как Стрелец, знаете, что туда, куда направлен ваш взгляд, там и цель. Промахнуться невозможно. Потому вам, при случае, неплохо бы бить пенальти в ворота соперника. Позитивные мысли и удача – основные составляющие нынешней недели.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Вас ожидают некие события, как и в прогнозе погоды на остаток зимы. То есть, со знаком плюс. Если вы пакуете чемодан, значит вы уезжаете на отдых. Если нет, то нет. Если это для вас актуально, то дельтаплан и водные лыжи могут подождать до лета.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Неделя благоприятная. В особенности для прекрасной половины. Вас ждет то, что вы любите: музыка и любовь. Любви будет больше – не шарахайтесь! Избегайте переизбытка напряжения на работе – вас уже давно оценили по достоинству. Неплохо бы и зарплату прибавить. Некие застарелые проблемы могут напомнить о себе. Это вас не обременит. Ваш партнер, а еще и друг, помогут. Если вы желаете набрать вес – смело к столу. Если нет, то лучший способ держаться в форме – это спорт. Например, фигурное катание по телевизору.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

На этой неделе Рыбам следует придерживаться позитивного настроения, чтобы не попасть в невод проблемам в море возможностей. Избегайте споров, в этом случае планеты и звезды на вашей стороне. Они указывают на медленное положительное движение в сторону улучшения ситуации на работе, так и дома. Потому не вмешивайтесь в ситуацию и не делайте резких движений. Или заявлений. По сути, течение жизни не ускорить, так и не остановить.

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