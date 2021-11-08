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Ненудний гороскоп на тиждень: Діви збивають з ніг, Близнюки буяють

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
8 листопада, 07:43
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Астрологічний та спортивний прогноз на другий тиждень листопада для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень 8-14 листопада для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень 8-14 листопада для всіх знаків зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Зірки пропонують різні варіанти реалізації можливостей. Що ж подарує нам другий тиждень листопада?

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Цього тижня ви зможете провести гарний час у поєднанні особистих інтересів та професійної діяльності. Більше добродушної критики до себе не завадить. Поради оточуючих теж не зайві. До кінця тижня позитивні емоції гарантовані!

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Цьогорічний тиждень нагадає: шанси завжди є. А ось наскільки вони великі, залежить від вашої розторопності та майстерності. Як у центрового в баскетболі – миттєво оцінив обстановку, перехопив м'яч, поборовся під кільцем, а там – вперед та вгору! М'яч у кільці або покатався його ободом – залежить від нього, в сенсі – вашої майстерності.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Для Близнюків цей тиждень емоційної напруги у поєднанні з буйною фантазією у напрямок екзотичної романтики. Комфортне плавання та кокосові острови зачекає, а робочі проблеми вирішувати все ж таки треба. Емоції знайдуть вихід до середини тижня, а там і футбол на ТБ. У любительок серіалів настав час подумати про покупку другого телевізора.

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РАК. 22 червня – 22 липня

Планування допоможе зміцнити ваш професійний, а тому фінансовий статус. Вплив Юпітера сприяє вашій роботі та здійсненню локальних планів. Положення Меркурія та Венери сприяє вашому особистому життю, так і стратегічним намірам у майбутньому. Ваші спортивні прогнози на матчі відбору на ЧС-2022 багато в чому співпадуть із результатами на табло стадіонів Європи після 90 хвилин.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Вам сприяють положення Юпітера та Сатурна. Не менш важливою складовою цього тижня буде ваша інтуїція та досвід. Це поєднання допоможе просуванню вперед, насамперед, в інтимній сфері. Зірки на вашому боці, тому природно інвестувати гроші в дорогі покупки. Але слід ґрунтовно подумати, перш ніж тягтися до гаманця та банківської картки.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Цей тиждень запам'ятається тим, що ви справите надзвичайне враження як здобувач нової вакансії. Якщо міняти роботу нема чого, а колишня робота вас не обтяжує, зберігайте свої позиції тут і зараз, вони міцні та глибокі. У будь-якому випадку не пірнайте в безодню невідомості. Вже не дуже тепло, та й вода в морі можливостей не така глибока – можна уткнутися в дно!

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ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Незважаючи на деякі коливання зі здоров'ям, чому пряма причина неправильний спосіб життя, тиждень спокійний та врівноважений. Ваші почуття трохи завадять прогресу у нових починаннях, тому Зірки рекомендують їх відкласти на деякий час. Їх – це починання. У сім'ї та на роботі порядок. Не метушіться. Робіть зарядку.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Імовірність приємного сюрпризу велика. Будьте готові до несподіванок! Навіть якщо несподівано нічого особливого і не станеться, будьте готові. Час не чекає!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Нинішній тиждень – це час гармонії та душевного спілкування з рідними та близькими. Хороша пора для читання, або час би здути пил з CD програвача! Непогано послухати класичну музику – відсутність COVID-сертифікату посприяє. Якщо він є – сміливіше на роботу! На тижні великого скупчення нудного начальства не очікується.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Для Козерогів тиждень дозволить зробити правильний вибір та відкрити двері можливостей навстіж! Можна скористатися ситуацією і увійти, навіть не постукавши. Як для збірної України з футболу – виграй, а там подивимося на результати суперників із групи. Може, й поталанить! Положення планет нагадує і про необхідну делікатність у відносинах із близькою людиною. Слід пам'ятати – мовчання золото: так воно простіше дістається, ніж на копальнях. І дешевше, ніж у ювелірному магазині.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Нинішній робочий тиждень буде для Водоліїв клопітливий і не дуже вдалий. Причина в тому, що деяким вашим колегам буде важко впоратися зі своїм робочим процесом, тому проситимуть вас про допомогу. А у вас і так справ безліч! Відмовляти ви не любите, але життя змусить. Вечорами сім'я та відпочинок. І футбол на ТБ. І м'які тапочки. І смачна вечеря. До другої половини тижня життя налагодиться!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Непотрібні вам дискусії вас не торкнуться. Ви давно і безповоротно зрозуміли, що в суперечці не так, як у спорті: істина не народжується ніколи! Істина у вині, і це ви теж непогано засвоїли. Зірки рекомендують цього тижня не займатися важкими вправами за вашим кухонним столом, легких закусок до вечері та червоного чи білого буде достатньо.

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