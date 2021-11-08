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Нескучный гороскоп на неделю: Девы сшибают с ног, Близнецы буйствуют

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
8 ноября, 07:43
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Астрологический и спортивный прогноз на вторую неделю ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю 8-14 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю 8-14 ноября для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Звезды предлагают различные варианты для реализации возможностей. Что же подарит нам вторая неделя ноября?

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ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

На этой неделе вы сможете провести хорошее время в сочетании личных интересов и профессиональной деятельности. Больше добродушной критики к себе не помешает. Советы окружающих тоже будут не лишни. К концу недели положительные эмоции гарантированы!

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Нынешняя неделя напомнит: шансы всегда есть. А вот насколько они велики, зависит от вашей расторопности и мастерства. Как у центрового в баскетболе – мгновенно оценил обстановку, перехватил мяч, поборолся под кольцом, а там – вперед и вверх! Мяч в кольце или покатался по его ободу – зависит от его, в смысле – вашего мастерства.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Для Близнецов эта неделя эмоционального напряжения в сочетании с буйной фантазией в направление экзотической романтики. Комфортное плавание и кокосовые острова подождутут, а рабочие проблемы решать все же надо. Эмоции найдут выход к середине недели, а там и футбол по ТВ. У любительниц сериалов пришло время подумать о покупке второго телевизора.

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РАК. 22 июня – 22 июля

Планирование поможет укрепить ваш профессиональный, а потому и финансовый статус. Влияние Юпитера способствует вашей работе и осуществлению локальных планов. Положение Меркурия и Венеры благоприятствует вашей личной жизни, так и стратегическим намерениям в будущем. Ваши спортивные прогнозы на матчи отбора на ЧМ-2022 во многом совпадут с результатами на табло стадионов Европы после 90+ минут.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Вам благоприятствуют положения Юпитера и Сатурна. Не менее важной составляющей на этой неделе будет ваша интуиция и опыт. Это сочетание поможет продвижению вперед, в первую очередь, в интимной сфере. Звезды на вашей стороне, потому естественно инвестировать деньги в дорогостоящие покупки. Но следует основательно подумать, прежде чем тянуться к кошельку и банковской карточке.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Эта неделя запомнится тем, что вы произведете сногсшибательное впечатление как соискатель новой вакансии. Если менять работу незачем, а прежняя работа вас не тяготит, сохраняйте свои позиции здесь и сейчас, они крепки и глубоки. В любом случае не ныряйте в пучину неизвестности. Уже не слишком тепло, да и вода в море возможностей не столь глубока – можно уткнуться в дно!

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ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Несмотря на некоторые колебания со здоровьем, чему прямая причина неправильный образ жизни, неделя спокойная и уравновешенная. Ваши чувства немного помешают прогрессу в новых начинаниях, потому Звезды рекомендуют их отложить на некоторое время. Их – это начинания. В семье и на работе порядок. Не суетитесь. Делайте зарядку.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Вероятность приятного сюрприза велика. Будьте готовы к неожиданностям! Даже если неожиданно ничего особенного и не произойдет, все равно будьте готовы. Время не ждет!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Нынешняя неделя – это время гармонии и душевного общения с родными и близкими. Хорошая пора для чтения, или пора бы сдуть пыль с CD проигрывателя! Неплохо бы послушать классическую музыку – отсутствие COVID-сертификата поспособствует. Если он есть – смелее на работу! На неделе большого скопления нудного начальства не ожидается.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Для Козерогов неделя позволит сделать правильный выбор и открыть двери возможностей настежь! Можно воспользоваться ситуацией и войти, даже не постучавшись. Как для сборной Украины по футболу – выиграй, а там посмотрим на результаты соперников по группе. Может, и повезет! Положение планет напоминает и о необходимой деликатности в отношениях с близким человеком. Следует помнить – молчание золото: так оно проще достается, чем на рудниках. И дешевле, чем в ювелирном магазине.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Нынешняя рабочая неделя будет для Водолеев хлопотлива и не очень удачная. Причина в том, что некоторым вашим коллегам будет тяжело справиться со своим рабочим процессом, потому и будут просить вас о помощи. А у вас и так дел невпроворот! Отказывать вы не любите, но жизнь заставит. Вечерами семья и отдых. И футбол по ТВ. И мягкие тапочки. И вкусный ужин. Ко второй половине недели жизнь наладится!

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Ненужные вам дискуссии вас не коснутся. Вы давно и безвозвратно поняли, что в споре не так как в спорте: истина не рождается никогда! Истина в вине, и это вы тоже неплохо усвоили. Звезды рекомендуют на этой неделе не заниматься тяжелыми упражнениями за вашим кухонным столом, легких закусок к ужину и красному или белому будет достаточно.

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