Ненудний гороскоп на 6 червня: Рак подався в біга, а Скорпіон піднявся на ходулі

Астрологічний і спортивний прогноз на неділю, 6 червня, для всіх знаків зодіаку. Відпочивайте, але тримайтеся подалі від неприємностей

Скачки у Нью-Йорку / Фото: REUTERS

У неділю багато знаків будуть почуватися, немов на американських гірках. То несподіване падіння, то стрімкий зліт. Але сила волі і спокій врятують вас у важкій ситуації. А спорт – допоможе зняти стрес або підбадьорити. Тому відпочивайте, але не забувайте тримати себе в формі.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Готові?! Сьогодні ви покажете всім, на що здатні. Досить гріти лавку і подавати рушники! У вас з'являться продуктивні ідеї і стратегії. Але навіть якщо не всі їх оцінять, вчіться терпіти розчарування. Успіх попереду. Ось Оскар Сван брав срібло Олімпіади у стрільбі у 72 роки! А ви не хочете навчитися стріляти – з лука або пістолета?

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Сьогодні вас охоплять млявість і лінь і захочеться забити на важливі справи. Мовляв, я і так готовий до Олімпіади і один день нічого не змінить. Але ви можете "пролежати" можливості, які принесуть користь конкурентам. Зберіться, адже день обіцяє бути насиченим і плідним. Працюйте під музику, яка вас бадьорить. Освіжіться в басейні.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Ви влаштовуєте вдома важливе свято, яке займає всі ваші думки! Невже у вашій колекції з'явився новий трофей? Або запускаєте новий турнір? Як би там не було, але ділові переговори, які перетворилися на виснажливий марафон, підійдуть до завершення. Кілька партій в теніс, а потім і вечірка, допоможуть зняти стрес.

РАК. 22 червня – 22 липня

Вихідний, так вихідний. Ви заведете нових друзів і весело проведете час – яхти, гонки, скачки, пікніки на природі, твістер і пляжний футбол. Але легке занепокоєння переслідуватиме вас, немов забули про важливий поєдинок і абсолютно не готуєтеся. Але з часом всі турботи підуть, а до справ і посилених тренувань можна повернутися в понеділок.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Вас охопить бажання зробити щось нове. Наприклад, спробувати сапсерфінг. Настрій буде світлим цілий день, і ви зможете домогтися успіху завдяки своїй енергії та ентузіазму. Прямо як Марта Костюк, яка запалює на кортах "Ролан Гаррос" в свої 18. Зірки на вашому боці, приймайте будь-які виклики – чи то буде бокс, чи то карате, чи боротьба.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Цей день настав! Сьогодні ви отримаєте винагороду за всю роботу, виконану раніше. Немов нарешті втерли носа Хемілтону і Ферстаппену у Формулі-1 і виграли Гран-прі Азербайджану. Але не варто реагувати занадто емоційно, зберігайте спокій і стриманість. І як з приводу перегонів у житті? Можна почати з картингу.

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ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Досить думати про гроші! Неділя – час зблизитися з коханою людиною. До того ж ви будете дуже енергійні, в тому числі розумово. Влаштуйте катання на байдарці або каное. Ви не розвинете такі швидкості, як на Європі в Польщі, але прогулянка на воді – це не тільки хороше фізичне навантаження, але й романтика. Отримайте максимум від цього дня!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Спортивні зірки приготували вам приземлений день – без сюрпризів, стресів і потрясінь. Але не розслабляйтеся і постарайтеся самі внести в своє життя трохи гостроти. Он навіть Віталій Кличко стрибає з парашутом. А є ще парапланеризм, вінгсьют, стрибки на "ходулях" в бокінгу і боротьба з перешкодами в триалі. Обирайте!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрільці – пихаті, коли виходять старт або чують сигнал до початку боротьби. Але сьогодні ваші лідерські якості скоріше будуть зустрінуті компліментами. Ви із шкури вилізете, щоб брати висоти і бити рекорди, як Ярослава Магучіх, але потрібно дати простір і свободу самовираження іншим. Киньте собі виклик на біговій доріжці.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Поки у тебе є спроба – ти не програв! – любив повторювати Сергій Бубка. І якщо сьогодні з першого разу у вас нічого не вийде, спробуйте ще раз. Багато хто недооцінює силу наполегливості і терпіння. Ці якості приведуть вас до успіху. Ніякого гніву і тривоги! Зберігайте віру в себе в будь-якій ситуації, займіться йогою або пілатесом.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Це буде непростий день. Але удача на вашому боці: зможете бадьоро пройти через шторм, і це додасть впевненості. Ви зможете організувати велике підприємство або мегапроєкт. Ніколи не хотіли власний турнір або промоушен змішаних єдиноборств? День буде тримати вас у напрузі, яку зніме вейкбординг або борцівський спаринг.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Весь час доведеться щось доводити, демонструючи ангельське терпіння і свої здібності. Навіть найпростіша кваліфікація здаватиметься важким завданням і забере багато сил. Вам краще триматися подалі від неприємностей, щоб не наступати на хворий мозоль. І краще не брати участь в боях. Обирайте тренажерку і піші прогулянки.