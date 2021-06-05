Ненудний гороскоп на 5 червня: Овнам треба співати, а Тельцям – парус в руки

Астрологічний і спортивний прогноз на суботу, 5 червня, для всіх знаків зодіаку. Вихідні можуть принести і масу нових відкриттів, і змусити вас вирішувати несподівані проблеми

Святкування після перемоги у автогонках / Фото: Reuters

Субота може бути, як неспішною і романтичною, так і наповненою завуальованими перешкодами і проблемами. Але тримайтеся ближче до спортивної доріжці і правильного харчування, і всі перешкоди можна буде подолати.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Хороший день, але йога, все одно корисна вам, як ніколи, адже емоційні випробування ще не закінчені. Зірки пропонують записатися в той музичний або танцювальний клас, який давно хотіли. Он подивіться, як забиває співаючий півзахисник збірної України Олександр Зубков. Спробуйте і "м'які" бойові мистецтва – ушу, наприклад.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Вихідний навіяв романтичний настрій. Ви будете сповнені енергії і бадьорості. Але хочете максимум бонусів, приклавши мінімум зусиль. Як блогер з базовою підготовкою в боксі хоче укласти непереможного чемпіона. Але такі чудеса трапляються вкрай рідко. А перед вечерею з коханими катайтеся під вітрилом, віндсерфінг цілком підійде.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні на кону стоїть ваш професійний імідж і репутація. Як у випадку з Мейвезером, якого піднімуть не сміх в разі програшу зірці YouTube Полу. Ви будете гарувати, щоб поліпшити своє соціальне становище, на кшталт кваліфайєра в основній сітці "Ролан Гаррос". І в кінці дня будуть результати. І добре б зайнятися фехтуванням.

РАК. 22 червня – 22 липня

Життя дасть вам безцінний урок. Будьте обережні, адже можете постраждати від чужих дій. Пара-трійка больових прийомів і хуків в голову дуже небажані. Як штрафи через помилки інших. Тільки пильність виручить вас сьогодні. Вчіться давати здачу. Ніколи не думали про кар'єру боксера? Великий Роккі Марчіано почав тільки в 24 роки.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Тримайтеся! Бувають дні, коли встаєш не з тієї ноги і здається, що все проти тебе. Вранці в сім'ї пануватиме напруга, як в роздягальні після прикрого програшу. Але день не такий поганий, як здається. Протягом дня настрій різко зміниться, немов суперники прокладуть вам доріжку до плей-офф. Пограйте в гандбол або хокей.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Златан Ібрагімович, Шакіл О'Ніл і Халк Хоган в одній особі. В вас прокинеться артист, комік, шоумен і невгамовна особистість. Без питань – ввечері розважайте людей і смішіть до сліз. Але вдень треба розібратися з іншими справами. "Ролан Гаррос" сам собою не виграється. Так, Еліна? А на дозвіллі вибирайте – теніс або спортивні танці.

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ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

О! Техніка і до вас дійшла! Сьогодні ви спробуєте поліпшити свої навички стосовно нових технологій і винаходів. Дивишся, і вже VAR – кращий друг, а кіберфутбол – нове хобі. Але якщо хочете сьогодні домогтися успіху, то потрібно зменшити своє его, яке не менше, ніж у Неймара. А якщо хочете політати – батут або стрибки в воду вам на допомогу.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Ви взялися за самоаналіз і, ймовірно, що він допоможе пролити світло на деякі ситуації. Адже як воно буває: викладаєшся на тренуваннях до сьомого поту, а результат все не йде і на Олімпіади їздять інші. Ваш підхід до роботи дозволить мислити нестандартно, а новаторським ідеям буде аплодувати начальник. Тут можна і регбі освоїти.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Почніть свій день з новою родзинкою. Можете залізти у вікно до коханої жінки, але тільки зі страховкою і якщо у вас є навички скелелаза. Вам можуть зробити вигідну пропозицію і влаштувати співбесіду прямо по телефону. А ваші навички знадобляться в далекій країні. Поїхав же Бьорндален тренувати біатлоністів Китаю. І влаштуйте собі велопробіг.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Сьогодні всі проблеми світу погрожують звалитися на ваші плечі. Ви допоможете нужденним, немов заробляєте, як Менні Пакьяо. І турбуватиметеся, коли результат виявиться не таким, як очікували. Вас не визнають меценатом року? Ви занадто гостро реагуєте. Вище підборіддя і приготуйтеся до нової боротьби. Навчіться стріляти по тарілках.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Ви сьогодні – Міс Конгеніальність – за мир у всьому світі. І хочете радувати всіх, кого зустрінете на своєму шляху. Прям, як Федерер, який повернувся після операції в 39 років і збирає аншлаги на "Ролан Гаррос". Але вам, можливо, доведеться пожертвувати своїми інтересами, щоб вирішити проблеми. А поки граєте роль миротворця, зіграйте ще і в футбол.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Ваша кар'єра і особисте життя викличуть занепокоєння. Можливо, вас буквально тероризують травми і підсиджує молодий конкурент, а жінка вже підшукує когось більш перспективного. Сьогодні ви захочете бути емоційно врівноваженим, але легко вирішити проблеми допоможе відкрита дискусія. А пограти краще в гольф.