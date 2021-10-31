31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Ненудний гороскоп на 31 жовтня: Овни обійдуться без гільйотини, Дівам гарно без тюремної роби

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
31 жовтня, 09:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Астрологічний та спортивний прогноз на неділю, 31 жовтня, для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 30 жовтня, для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 30 жовтня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Спортивне життя планети не завмирає жодної хвилини. Усім нам теж не час упускати можливості виграти те, що можливо.

Що підготували для нас зірки в останній день місяця та перший день зимового часу на наших гаджетах.

Реклама

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні можливі незначні зміни в особистому житті. В яку сторону хитнеться маятник, залежить тільки від вас. Як залежить від VAR чи призначати пенальті, чи анулювати взяття воріт. Ваше несподіване рішення може бути цілком прийнятним і привнесе у ваше інтимне життя особливо цікаві нотки. Грізні небезпеки та гільйотина ні вам, ні близьким сьогодні не загрожують.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Сьогодні гарний день для старту нових проектів та починань. Але сьогодні й вихідний день також! Нерозв'язне на перший погляд протиріччя буде неважко подолати: після ранкової філіжанки кави прислухайтеся до поради відкласти на час складання планів на листопад. Зірки рекомендують денну прогулянку на свіжому повітрі, а душевні вечірні посиденьки у родинному колі трапляться самі собою.

Реклама

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Повсякденна рутина досить вас втомила, наче ви провели усі 120 хвилин на футбольному полі. Саме час подумати, як пересісти на тренерський місток, і спостерігати, як викладаються на роботі ваші товариші по службі.

РАК. 22 червня – 22 липня

День спогадів. Рекорди та звершення, час успіхів та втрачених можливостей, реалізації задуманого та те, що не склалося – все це теми сьогоднішніх роздумів. Вечір принесе душевний спокій та стан умиротворення.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Справи непогані! Хоча сьогодні вас можуть потривожити колишні співкамерники. Завдяки вашому розумінню ситуації, нестабільність, що намітилася в особистому житті, затихне, не залишивши і сліду. Нових зустрічей зірки не прогнозують.

Реклама

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сонце, Меркурій та Марс у Діві – а це сильна компанія! Скористайтеся ситуацією. Сьогодні сприятливий шанс потужного старту у особистому житті. Ви енергійні та щасливі, інтимні стосунки отримають новий розвиток. Час максимально скористатися ситуацією на особистому фронті. До того ж сьогодні пощастить, і вам не загрожує бути в тюремній смугастій робі з прикутою до ноги чавунною гирею на ланцюгу.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Помилки інших не вплинуть на ваше особисте життя. Кермо та вітрило у ваших руках! Вечір покаже, що напрямок руху вибраний правильно! Немає необхідності махати веслом, ваш козир – попутний вітер! Острів спокою вже з'явився на горизонті.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Події сьогодні залежать від вашої інтуїції. Якщо не підведе – що буває рідко, то й спокій душі гарантований. Зміни ситуації у особистому житті не бажані.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні ви у тонусі. І причина зовсім не у роботі – вирішення проблем зачекає до понеділка. У відносинах з коханою людиною намітяться нові напрями спілкування, ви справите надзвичайне враження!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Не втратите можливості, які дарують вам зірки сьогодні. Це тільки листоноша дзвонить двічі чи три спроби у стрибках у висоту, сьогоднішня ситуація не повториться! Додатковий тайм також не прогнозується, реалізуйте свій потенціал в основний час!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні ваша пристрасна натура прагне спокою. Природа, модний бутік, філіжанка ароматної кави на самоті, повільна прогулянка, квіти осені – ось ваш бажаний ореол дня. Увечері кінотеатр та перегляд меланхолійної мелодрами.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні Рибам немає сенсу у вдосконаленні своїх навичок. Ви й так добре "плаваєте" в багатьох питаннях. Насолоджуйтесь доступним – дистанційний пульт управління телевізором, так і вашим життям сьогодні і завжди у ваших руках!

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Динамо

2 лист

22:00

Барселона

6.60

4.44

1.57

Реал

3 лист

19:45

Шахтар

1.25

6.90

13.5
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Зоря
12
24:15
23
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
13
12:12
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Інгулець
12
9:22
9
13
Минай
11
8:14
8
14
Львів
12
8:20
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Неділя, 31 жовтня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти