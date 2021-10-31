Ненудний гороскоп на 31 жовтня: Овни обійдуться без гільйотини, Дівам гарно без тюремної роби

Астрологічний та спортивний прогноз на неділю, 31 жовтня, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 30 жовтня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Спортивне життя планети не завмирає жодної хвилини. Усім нам теж не час упускати можливості виграти те, що можливо.

Що підготували для нас зірки в останній день місяця та перший день зимового часу на наших гаджетах.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Сьогодні можливі незначні зміни в особистому житті. В яку сторону хитнеться маятник, залежить тільки від вас. Як залежить від VAR чи призначати пенальті, чи анулювати взяття воріт. Ваше несподіване рішення може бути цілком прийнятним і привнесе у ваше інтимне життя особливо цікаві нотки. Грізні небезпеки та гільйотина ні вам, ні близьким сьогодні не загрожують.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Сьогодні гарний день для старту нових проектів та починань. Але сьогодні й вихідний день також! Нерозв'язне на перший погляд протиріччя буде неважко подолати: після ранкової філіжанки кави прислухайтеся до поради відкласти на час складання планів на листопад. Зірки рекомендують денну прогулянку на свіжому повітрі, а душевні вечірні посиденьки у родинному колі трапляться самі собою.

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БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Повсякденна рутина досить вас втомила, наче ви провели усі 120 хвилин на футбольному полі. Саме час подумати, як пересісти на тренерський місток, і спостерігати, як викладаються на роботі ваші товариші по службі.

РАК. 22 червня – 22 липня

День спогадів. Рекорди та звершення, час успіхів та втрачених можливостей, реалізації задуманого та те, що не склалося – все це теми сьогоднішніх роздумів. Вечір принесе душевний спокій та стан умиротворення.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Справи непогані! Хоча сьогодні вас можуть потривожити колишні співкамерники. Завдяки вашому розумінню ситуації, нестабільність, що намітилася в особистому житті, затихне, не залишивши і сліду. Нових зустрічей зірки не прогнозують.

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ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сонце, Меркурій та Марс у Діві – а це сильна компанія! Скористайтеся ситуацією. Сьогодні сприятливий шанс потужного старту у особистому житті. Ви енергійні та щасливі, інтимні стосунки отримають новий розвиток. Час максимально скористатися ситуацією на особистому фронті. До того ж сьогодні пощастить, і вам не загрожує бути в тюремній смугастій робі з прикутою до ноги чавунною гирею на ланцюгу.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Помилки інших не вплинуть на ваше особисте життя. Кермо та вітрило у ваших руках! Вечір покаже, що напрямок руху вибраний правильно! Немає необхідності махати веслом, ваш козир – попутний вітер! Острів спокою вже з'явився на горизонті.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Події сьогодні залежать від вашої інтуїції. Якщо не підведе – що буває рідко, то й спокій душі гарантований. Зміни ситуації у особистому житті не бажані.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні ви у тонусі. І причина зовсім не у роботі – вирішення проблем зачекає до понеділка. У відносинах з коханою людиною намітяться нові напрями спілкування, ви справите надзвичайне враження!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Не втратите можливості, які дарують вам зірки сьогодні. Це тільки листоноша дзвонить двічі чи три спроби у стрибках у висоту, сьогоднішня ситуація не повториться! Додатковий тайм також не прогнозується, реалізуйте свій потенціал в основний час!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні ваша пристрасна натура прагне спокою. Природа, модний бутік, філіжанка ароматної кави на самоті, повільна прогулянка, квіти осені – ось ваш бажаний ореол дня. Увечері кінотеатр та перегляд меланхолійної мелодрами.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні Рибам немає сенсу у вдосконаленні своїх навичок. Ви й так добре "плаваєте" в багатьох питаннях. Насолоджуйтесь доступним – дистанційний пульт управління телевізором, так і вашим життям сьогодні і завжди у ваших руках!