Нескучный гороскоп на 31 октября: Овны обойдутся без гильотины, Девам неплохо без тюремных одеяний

Астрологический и спортивный прогноз на воскресенье, 31 октября, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Спортивная жизнь планеты не замирает ни на минуту. Всем нам тоже не время упускать возможности выиграть то, что возможно.

Что подготовили для нас звезды в последний день месяца и первый день зимнего времени на наших гаджетах.

Реклама

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Сегодня возможны незначительные изменения в личной жизни. В какую сторону качнется маятник, зависит только от вас. Как зависит от VAR назначать ли пенальти, или аннулировать взятие ворот. Ваше неожиданное решение может оказаться вполне приемлемым и привнесет в вашу интимную жизнь особенно любопытные нотки. Грозные опасности и гильотина ни вам, ни близким, сегодня не грозят.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Сегодня хороший день для старта новых проектов и начинаний. Но сегодня и выходной день тоже! Неразрешимое на первый взгляд противоречие будет нетрудно преодолеть: после утренней чашечки кофе прислушайтесь к совету отложить на время составление планов на ноябрь. Звезды рекомендуют дневную прогулку на свежем воздухе, а душевные вечерние посиделки в кругу семьи случатся сами собой.

Реклама

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Повседневная рутина достаточно вас утомила, словно вы провели все 120 минут на футбольном поле. Самое время подумать, как пересесть на тренерский мостик, и понаблюдать, как выкладываются на работе ваши сослуживцы.

РАК. 22 июня – 22 июля

День воспоминаний. Рекорды и свершения, время успехов и упущенных возможностей, реализации задуманного и то, что не сложилось – все это темы сегодняшних раздумий. Вечер принесет душевный покой и состояние умиротворения.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Дела неплохи! Хотя сегодня вас могут потревожить бывшие сокамерники. Благодаря вашему пониманию ситуации, наметившаяся нестабильность в личной жизни затихнет, не оставив и следа. Новых встреч звезды не прогнозируют.

Реклама

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Солнце, Меркурий и Марс в Деве – а это сильная компания! Воспользуйтесь ситуацией. Сегодня благоприятный шанс мощного старта в личной жизни. Вы энергичны и удачливы, интимные отношения получат новое развитие. Время максимально воспользоваться ситуацией на личном фронте. К тому же сегодня повезет, и вам не грозит быть в тюремной полосатой робе с прикованной к ноге чугунной гирей на цепи.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Ошибки других не повлияют на вашу личную жизнь. Руль и парус в ваших руках! Вечер покажет, что направление движения выбрано правильное! Нет необходимости махать веслом, ваш козырь – попутный ветер! Остров спокойствия уже показался на горизонте.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

События сегодняшнего дня зависят от вашей интуиции. Если не подведет – что бывает редко, – то и спокойствие души гарантировано. Изменения ситуации в личной жизни не желательны.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Сегодня вы в тонусе. И причина вовсе не в работе – решение проблем подождет до понедельника. В отношениях с любимым человеком наметятся новые направления общения, вы произведете сногсшибательное впечатление!

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Не потеряйте возможности, которые даруют вам звезды сегодня. Это только почтальон звонит дважды или три попытки в прыжках в высоту, сегодняшняя ситуация не повторится! Дополнительный тайм тоже не прогнозируется, реализуйте свой потенциал в основное время!

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Сегодня ваша страстная натура жаждет покоя и умиротворения. Природа, модный бутик, чашечка ароматного кофе в одиночестве, медленная прогулка, цветы осени – вот ваш желательный ореол дня. Вечером кинотеатр и просмотр меланхолической мелодрамы

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Сегодня Рыбам нет смысла в совершенствовании своих навыков. Вы и так хорошо "плаваете" по многим вопросам. Наслаждайтесь доступным – дистанционный пульт управления телевизором, так и вашей жизнью, сегодня и всегда в ваших руках!