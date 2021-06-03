Ненудний гороскоп на 3 червня: Тельцю потрібні сильні руки, а Діви сідлають коня

Астрологічний і спортивний прогноз на четвер, 3 червня, для всіх знаків зодіаку. У одних енергія битиме через край, а іншим треба зважитися зробити наступний крок

Виставка старих автомобілів / Фото: Reuters

Четвер виявиться дуже продуктивним і яскравим днем – багатьох зарядить енергією та ідеями. А що ще потрібно влітку? А ввечері збірна України проведе другий спаринг перед Євро-2020 з Північною Ірландією. Так що готуйтеся вболівати, але не забувайте тримати себе в формі.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Гей, трудоголіки, зірки закликають зменшити запал. Адже у вашому житті є не тільки робота. Он навіть баскетбольна машина Леброн Джеймс танцює з дітьми для соцмереж. Присвятіть четвер коханим, щоб вони не забули, хто ви такий. Звісно, можна нишком стежити за спарингом збірної України, але вже після сімейного бадмінтону або боулінгу.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Поверніться до людей! У четвер вам потрібно відчувати зв'язок із друзями і близькими, як хокеїстам збірної Швеції, яка сенсаційно пролетіла повз плей-оф чемпіонату світу. І рідні готові розкрити обійми перед полеглими фаворитами. А кар'єра відійде на другий план. Відчути ж свої сили вам допоможе армрестлінг або штанга.

РАК. 22 червня – 22 липня

Припиніть задкувати назад і швидше реалізуйте свої сміливі плани. 130 років тому ніхто не міг подумати, що можна кидати м'яч у кошик для персиків, а сьогодні у баскетболу мільйони фанатів. Так що впевнено йдіть під кільце і кидайте – вам буде щастити навіть у дрібницях. Займіться скелелазінням, щоб вміти швидко підніматися на вершину.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Для бізнесу не дуже продуктивний день. Та й конкуренти можуть очорнити вашу репутацію. Тут потрібна хитра стратегія, щоб обійти перешкоди. Зате повернуться старі зв'язки або партнери. Прям, як Анчелотті в Реал. А випадкова зустріч стане доленосною. Як колишнього стрибуна у воду Стетхема помітили на вулицях Лондона. Увечері біжіть на футбол чи баскетбол.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Ох, Діви... У четвер ви будете дуже сприйнятливими до дуже різних ідей. Але от коли справа дійде до прийняття рішень, почнете пручатися, як Джошуа в переговорах із Усиком. Однак уже час вирішувати проблеми. Увечері чекає вечеря з коханою людиною і можливість поставити найважливіше питання: за кого він вболіває в УПЛ? А потім – як щодо конкуру?

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

У четвер зірки покажуть вам надійний шлях до успіху. Можливо, Андрій Шевченко нарешті здобуде першу перемогу у 2021 році зі збірною України. Решта ж Терезів можуть отримувати шанс показати лідерські якості. Ви так довго цього чекали. А потім загляньте на стадіон, але не варто обмежуватися бігом. Метання диска і стрибки – теж гідна навантаження.

В тренді

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Ви перейняли естафету у Стрільців і тепер думаєте, куди б витратити енергію, яка рветься назовні. Ви готові відправити в нокаут хоч Ф'юрі, хоч Уайлдера, і потім закусити в клітці "Хижаком" UFC Нганну. Ваше ставлення до роботи викличе приємно вразить колег по команді. А ввечері біжіть на танцпол і танцюйте, немов завтра ніколи не настане.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Успіх не просто стукає у ваші двері, він їх вибиває в четвер. Як українка Мороз вибиває дурь зі своїх суперниць. І до речі, буде знову в справі на цих вихідних. Сьогодні Стрільці можуть виявитися в центрі уваги, як переможець "Ролан Гаррос" з другої світової сотні. І цей досвід буде сповнений емоцій. Виплесніть їх на гоночній трасі або на корті.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Змиріться, що все не можуть грати за вашими правилами, і тоді вдасться уникнути безлічі конфліктів. І не здумайте приймати в четвер кардинальні рішення. Та ж зміна тренера вийде вам боком. Не секрет, що Козероги – природжені лижники: Нортуг і Свіндал і підтвердять, але і влітку є лижоролери або просто ролики.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Ви повинні не тільки ретельно працювати, а й отримувати від професії задоволення. Як Томас Тухель, який після перемоги в Лізі чемпіонів має в Челсі карт-бланш. У четвер ви можете отримати творчі проекти, а також почати заробляти на своєму хобі. Он екс-футболіст Аггер майстерно робить тату. А дозвілля проведіть під вітрилом.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Запрягайте, і вперед галопом! Четвер – ідеальний день для Риб. Ви переживаєте період особистісного зростання, як українські синхроністки, які розірвали Європу. Всесвіт наділяє вас харизмою і підштовхує прагнути в кар'єрі до більшого, що ви розраховували. Може, в вас живуть друга Подкопаєва або Бубка. А як щодо дзюдо для впевненості?