На фронті загинули два чемпіони України з кікбоксингу

Назар Макаренко з початку повномасштабної війни пішов у тероборону, а Олександр Фештрига воював ще за донецький аеропорт

Назар Макаренко і Олександр Фештрига / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжує втрачати спортсменів на війні із Росією. Нещодавно ми повідомляли, що у Маріуполі загинув кікбоксер Олексій Янін. І ось знову смерть. Загинули два бійці-кікбоксери Назар Макаренко та Олександр Фештрига.

25-річний Макаренко був чемпіоном України з кікбоксингу WAKO, тренером. Після початку повномасштабного вторгнення Назар пішов у тероборону разом із батьком. Разом вони воювали на передовій. На війні захисник отримав поранення несумісне із життям. У Назара залишився маленький син та дружина, повідомляє Телеграф.

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42-річний Фештрига влітку 2014 року пішов на фронт добровольцем у складі "Правого сектора". Був захисником донецького аеропорту. Шестиразовий чемпіон України з кікбоксингу.