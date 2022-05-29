На фронте погибли два чемпиона Украины по кикбоксингу

Назар Макаренко с начала полномасштабной войны пошел в тероборону, а Александр Фештрыга воевал еще за донецкий аэропорт

Назар Макаренко и Александр Фештрыга / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает терять спортсменов на войне с Россией. Недавно мы сообщали, что в Мариуполе погиб кикбоксер Алексей Янин. И вот снова смерть. Погибли два бойца-кикбоксера Назар Макаренко и Александр Фештрыга.

25-летний Макаренко был чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO, тренером. После начала полномасштабного вторжения Назар пошел в терроборону вместе со своим отцом. Вместе они сражались на передовой. На войне защитник получил ранение несовместимое с жизнью. У Назара остался маленький сын и жена, сообщает Телеграф.

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42-летний Фештрыга летом 2014 ушел на фронт добровольцем в составе "Правого сектора". Был защитником донецкого аэропорта. Шестикратный чемпион Украины по кикбоксингу.