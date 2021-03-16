"Мамі" художньої гімнастики сьогодні 89! Рідкісні ретро-кадри Альбіни Дерюгіної

89 років сьогодні, 16 березня, виповнюється "мамі" української художньої гімнастики Альбіни Дерюгіної. Уродженка промислової Макіївки спочатку зробила абсолютною чемпіонкою світу свою дочку Ірину, а потім виховала цілу плеяду титулованих гімнасток – від олімпійської чемпіонки Олександри Тимошенко до призера ОІ Ганни Безсонової.

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До 1992 року Дерюгіна-старша очолювала збірну СРСР, а потім – команду України. На честь дня народження легенди на сторінці "синьо-жовтих" у Instagram виклали документальний фільм про Альбіну Миколаївну. А також зворушливий ролик з ретро-кадрами від уболівальників.

У ролик увійшли кадри переживань Альбіни Дерюгіної за лаштунками під час змагань і копітка робота з гимнастками на тренуваннях ще під акомпанемент піаніно. А потім і радість від появи онучки Ірини.

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Травма вибила зі спорту

Альбіна Миколаївна і сама пробувала себе в спорті: займалася танцями, гімнастикою, легкою атлетикою. Ходила в ученицах у Валентини Савеліївни Зінченко, яка зробила перші кроки в розвитку української художньої гімнастики. Розвиватися далі в цій сфері завадила травма, тому знайшла себе вже в іншій ролі.



Фото Instagram Irina Deriugina

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"Люблю як душу, але трушу як грушу"

"Люблю як душу, але трушу як грушу" – такий підхід Валентини Зінченко Альбіна Миколаївна почала застосовувати і до своїх підопічних з 1970-го, коли її взяли тренером в "Спартак" Київського політеху. Першою її чемпіонкою світу стала Жанна Васюра (групові вправи, 1973), а в особистому заліку в кінці 70-х блищала дочка Ірина. З нею і створили у 1982 році ту саму "Школу Дерюгіних", у якій, як це не дико, досі немає власного приміщення.

Мрія на десятиліття

Окрема будівля для збірної і своєї школи – давня мрія Альбіни Миколаївни. А в тих стінах, які є – в беззмінному Октябрському – виховала чотирьох олімпійських призерок і на деякий час прихистила у себе ще двох – Серебрянську і Вітриченку, яких тренували їх мами. У 1992-му відбувся перший Кубок Дерюгіної, названий на її честь, де перемогла Оксана Скалдіна.

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