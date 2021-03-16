Русский
$ 27,64
32,95
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

"Мамі" художньої гімнастики сьогодні 89! Рідкісні ретро-кадри Альбіни Дерюгіної

16 березня, 17:20

Олена Павлова Олена Павлова

Легендарна тренерка виховала цілу плеяду призерів Олімпійських ігор і чемпіонатів світу

89 років сьогодні, 16 березня, виповнюється "мамі" української художньої гімнастики Альбіни Дерюгіної. Уродженка промислової Макіївки спочатку зробила абсолютною чемпіонкою світу свою дочку Ірину, а потім виховала цілу плеяду титулованих гімнасток – від олімпійської чемпіонки Олександри Тимошенко до призера ОІ Ганни Безсонової.

Реклама

Читайте також: Революція без масок: ми побували на напівзакритому Кубку Дерюгіної

До 1992 року Дерюгіна-старша очолювала збірну СРСР, а потім – команду України. На честь дня народження легенди на сторінці "синьо-жовтих" у Instagram виклали документальний фільм про Альбіну Миколаївну. А також зворушливий ролик з ретро-кадрами від уболівальників.

У ролик увійшли кадри переживань Альбіни Дерюгіної за лаштунками під час змагань і копітка робота з гимнастками на тренуваннях ще під акомпанемент піаніно. А потім і радість від появи онучки Ірини.

Реклама

Травма вибила зі спорту

Альбіна Миколаївна і сама пробувала себе в спорті: займалася танцями, гімнастикою, легкою атлетикою. Ходила в ученицах у Валентини Савеліївни Зінченко, яка зробила перші кроки в розвитку української художньої гімнастики. Розвиватися далі в цій сфері завадила травма, тому знайшла себе вже в іншій ролі.


Фото Instagram Irina Deriugina

Реклама

"Люблю як душу, але трушу як грушу"

"Люблю як душу, але трушу як грушу" – такий підхід Валентини Зінченко Альбіна Миколаївна почала застосовувати і до своїх підопічних з 1970-го, коли її взяли тренером в "Спартак" Київського політеху. Першою її чемпіонкою світу стала Жанна Васюра (групові вправи, 1973), а в особистому заліку в кінці 70-х блищала дочка Ірина. З нею і створили у 1982 році ту саму "Школу Дерюгіних", у якій, як це не дико, досі немає власного приміщення.

Мрія на десятиліття

Окрема будівля для збірної і своєї школи – давня мрія Альбіни Миколаївни. А в тих стінах, які є – в беззмінному Октябрському – виховала чотирьох олімпійських призерок і на деякий час прихистила у себе ще двох – Серебрянську і Вітриченку, яких тренували їх мами. У 1992-му відбувся перший Кубок Дерюгіної, названий на її честь, де перемогла Оксана Скалдіна.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

тренер день народження художня гімнастика Альбина Дерюгина
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Секунда нестриманості": Жан Беленюк потрапив до Лук'янівського СІЗОІнші
"Настав час покінчити із США. Я аплодую терористам": вогненні цитати найкращого шахіста світуІнші
"Зухвала в міні-спідниці": такою ви нашу дзюдоїстку-красуню ще не бачилиІнші
Оце так
Оце так "страва"! Cпортсменка "подала" себе на стіл повністю голоюІнші
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
Секс-символ українського спорту здивувала своїм виглядом в Єгипті
Секс-символ українського спорту здивувала своїм виглядом в ЄгиптіІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти