"Маме" художественной гимнастики сегодня 89! Редкие ретро-кадры Альбины Дерюгиной

89 лет сегодня, 16 марта, исполняется "маме" украинской художественной гимнастике Альбине Дерюгиной. Уроженка промышленной Макеевки сначала сделала абсолютной чемпионкой мира свою дочь Ирину, а затем воспитала целую плеяду титулованных гимнасток – от олимпийской чемпионки Александры Тимошенко до призера ОИ Анны Бессоновой.

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До 1992 года Дерюгина-старшая возглавляла сборную СССР, а потом – команду Украины. В честь дня рождения легенды на страничке "сине-желтых" в Instagram выложили документальный фильм про Альбину Николаевну. А также трогательный ролик с ретро-кадрами от болельщиков.

В ролик вошли кадры переживаний Альбины Дерюгиной за кулисами во время соревнований и кропотливая работа с гимнастками на тренировках еще под аккомпанемент пианино. А затем и радость от появления внучки Ирины.

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Травма выбила из спорта

Альбина Николаевна и сама пробовала себя в спорте: занималась танцами, гимнастикой, легкой атлетикой. Ходила в ученицах у Валентины Савельевны Зинченко, сделавшей первые шаги в развитие украинской художественной гимнастики. Развиваться дальше в этой сфере помешала травма, поэтому нашла себя уже в другой роли.



Фото Instagram Irina Deriugina

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"Люблю как душу, но трясу как грушу"

"Люблю как душу, но трясу как грушу" – такой подход Валентины Зинченко Альбина Николаевна начала применять и к своим подопечным с 1970-го, когда ее взяли тренером в "Спартак" Киевского политеха. Первой ее чемпионкой мира стала Жанна Васюра (групповые упражнения, 1973), а среди личниц в конце 70-х блистала дочь Ирина. С ней и создали в 1982 году ту самую "Школу Дерюгиных", у которой, как это ни дико, до сих пор нет собственного помещения.

Мечта на десятилетия

Отдельное здание для сборной и своей школы – давняя мечта Альбины Николаевны. А в тех стенах, которые имеются – в бессменном Октябрськом – воспитала четырех олимпийских призерок и некоторое время ютила у себя еще двух – Серебрянскую и Витриченко, которых тренировали их мамы. В 1992-м состоялся первый Кубок Дерюгиной, названный в ее честь, где победила Оксана Скалдина.

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