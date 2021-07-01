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Люди не вірять, що вона шахістка. Ефектні фото красуні з Сент-Люсії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
1 липня, 21:46
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28-річна стоматолог Тріс-Анна Річардс стала президентом шахової федерації острівної держави
Тріс-Анна Річардс - найкраща шахістка країни
Тріс-Анна Річардс - найкраща шахістка країни

Крихітна карибська держава Сент-Люсія обзавелася шаховою федерацією. Її очолила 28-річна Тріс-Анна Річардс. Вона ж – найсильніша шахістка в своїй країні, а ще – стоматолог.

Тест. Десять цікавих фактів про шахи

Багато побачивши ефектну дівчину, кажуть їй: "Ви зовсім не виглядаєте як шахістка. Ще менше ви схожі на президента шахової федерації". Річардс відповідає: "А як, на вашу думку, виглядає шахістка?"

Давайте разом подивимося, як виглядає шахістка з Сент-Люсії, погортавши її соцмережі.

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Раніше нам висловив свою думку про фільм відомий український гросмейстер, олімпійський чемпіон, Павло Ельянов: В "Ферзевому гамбіту" блискуче показаний світ шахів, який в інших фільмах неабияк віддає "журавлиною".

шахи
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3
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3
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4
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Шотландія
3
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1
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#
Команда
І
Г
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1
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3
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4
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