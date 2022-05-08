Легкоатлетичні успіхи України на екваторі Землі. Дві дисципліни – три медалі

Українські спортсмени на престижному турнірі у столиці Кенії здобули нагороди у метанні молота та стрибках у висоту

Українці здобули три медалі в Найробі / Фото: Колаж: Сьогодні

Престижний турнір серії World Athletics Continental Tour Gold проходив у Найробі.

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У секторі для метання молота свої амбіції знову показав молодий українець Михайло Кохан. Його найкраща спроба зафіксована на позначці 77,80 метра. Цей результат дозволив Кохану здобути срібну медаль змагань. Випередити українця зміг лише чинний олімпійський чемпіон у цій легкоатлетичній дисципліні поляк Войцех Новицьки.

Подвійним успіхом українок завершилися змагання серед жінок у секторі для стрибків у висоту. Відсутність трьох найкращих представниць цієї дисципліни, у тому числі і Ярослави Магучих, яка стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту у закритих приміщеннях, не дало приводу списувати українських спортсменок із рахунків.

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Оксана Окуньова показала найкращий результат змагань, стрибнувши на 1,91 метра, але здобути золото не змогла. Суперниця також взяла цю висоту, але витратила менше спроб. У Окуневої срібло. Третє місце зайняла ще одна українка Катерина Табашник, котра взяла висоту 1,89 м.

Багато українських спортсменів продовжують заявляти про себе і нашу вільну країну на міжнародних змаганнях. Інші атлети обрали шлях захищати Батьківщину. Легкоатлет Олександр Сербінов віддав своє життя на фронті за волю громадян України.