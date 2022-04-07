Карателі Лукашенка затримали чемпіона Білорусі. Він був "рейковим партизаном"

Борець Володимир Аврамцев разом із друзями відправляв під укіс потяги з російськими загарбниками, які прямували до України

Володимир Аврамцев допомагав Україні протистояти агресору / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч на 30 березня було затримано трьох жителів Бобруйска, які здійснили диверсію на залізниці 28 березня в Осиповичському районі, повідомляє by.tribuna.com. Серед них був відомий білоруський спортсмен Володимир Аврамцев.

При затриманні білоруськими силовиками Аврамцев чинив опір і був тяжко поранений. Карателі Лукашенка прострілили Володимиру колінні суглоби.

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Аврамцев працює вчителем фізкультури у школі №35 міста Бобруйска. Також він працював інструктором у тренажерному залі.

У 2012 році він брав участь у складі команди Білорусь-2 на турнірі з греко-римської боротьби пам'яті Олега Караваєва.

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21 лютого 2022 року Аврамцев став чемпіоном Білорусі з греплінгу у ваговій категорії до 92 кілограмів. Цей вид єдиноборства вважається європейською модифікацією японського джіу-джитсу.

Наприкінці березня у Білорусі за диверсії було затримано не менше 40 залізничників. Білоруські "рейкові партизани" намагаються чинити опір російській агресії проти України. Як відомо, через Білорусь РФ перекидає в Україну живу силу та техніку.