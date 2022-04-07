Каратели Лукашенко задержали чемпиона Беларуси. Он был "рельсовым партизаном"

Борец Владимир Аврамцев вместе с друзьями отправлял под откос составы с российскими захватчиками, которые направлялись в Украину

Владимир Аврамцев помогал Украине противостоять агрессору / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на 30 марта были задержаны трое жителей Бобруйска, совершившие диверсию на железной дороге 28 марта в Осиповичском районе, сообщает by.tribuna.com. Среди них был известен белорусский спортсмен Владимир Аврамцев.

При задержании белорусскими силовиками Аврамцев оказал сопротивление и был тяжело ранен. Каратели Лукашенко прострелили Владимиру коленные суставы.

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Аврамцев работает учителем физкультуры в школе №35 города Бобруйска. Также он работал инструктором в тренажерном зале.

В 2012 году он участвовал в составе команды Беларусь-2 на турнире по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева.

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21 февраля 2022 года Аврамцев стал чемпионом Беларуси по греплингу в весовой категории до 92 килограммов. Этот вид единоборства считается европейской модификацией японского джиу-джитсу.

В конце марта в Беларуси за диверсии были задержаны не менее 40 железнодорожников. Белорусские "рельсовые партизаны" пытаются оказывать сопротивление российской агрессии против Украины. Как известно, через Беларусь РФ перебрасывает в Украину живую силу и технику.