Яка шуба! Баюл знову згадала про Україну

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, яка торік відмовилася від українського громадянства, знову заговорила про свою батьківщину

Баюл після олімпійського золота-1994 / Фото: Instagram

44-річна Баюл, яка мешкає в США, опублікувала кілька фото з 1994 року, коли вона виграла "золото" Ігор у Ліллехаммері.

На першому знімку Оксана в олімпійській формі – з тодішнім президентом України Леонідом Кравчуком, фігуристом Віктором Петренком та бронзовою призеркою Ігор-1994 у біатлоні Валентиною Цербе-Несіною.

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На другому знімку Баюл – з партнерами за тією збірною 1994 року. Але якщо всі вони на фото були в олімпійській формі, то Оксана – у шубі.

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"От усе перше українське, – написала Баюл у Instagram. – Я, щоправда, не дуже любила олімпійське екіпірування. А на свою першу шубу заробила призовими за європейський чемпіонат і дуже пишаюся цим. А з Валентиною Цербе листуємося досі".

"А шуба жива?" – запитали в коментарях у Баюл.

"Жива. Вона у мене", – відповіла фігуристка.

Оксана Баюл показала пікантне фото / Фото: Instagram

Нагадаємо, у першої олімпійської чемпіонки незалежної України, якій нині 44 роки, вже довше прізвище. Вона – Оксана Баюл-Фарина. У США фігуристка знайшла щастя, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джея Фаріну – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом та Майклом Джексоном.

Їхній дочці Софії – шість років. Вона під керівництвом Оксани займається фігурним катанням.

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Торік Баюл відмовилася від українського громадянства на користь американського після того, як її не запросили до Києва на святкування 30-річчя незалежності України.