Нелюди! Російські окупанти вбили бабусю медалістки чемпіонату Європи

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова поділилася трагічною історією загибелі рідної людини внаслідок війни, розв'язаної Росією

Ольга Ляхова втратила через війну свою бабусю / Фото: Колаж: Сьогодні

Військове вторгнення Російської Федерації принесло величезне горе кожній українській родині. Внаслідок злочинних дій країни-агресора щодня гинуть невинні люди.

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Українська бігунка Ольга Ляхова народилася на Луганщині. У Рубіжному проживала її рідна бабуся. Окупанти стерли з лиця землі цей українське місто. Під час одного із російських обстрілів загинула бабуся Ольги Ляхової.

"Коли Рубіжне тільки почали обстрілювати, то було дуже страшно, бо там була моя бабуся. На початку війни вона ще була жива, але потім, коли почались усі ці обстріли… У її будинок також потрапив снаряд. Вона померла там. Це було дуже важко, бо ми навіть не могли приїхати та допомогти їй. З нею не було зв’язку протягом десяти днів. Це був дуже важкий момент для всієї нашої родини, бо ми хотіли її ще давно перевезти, але вона всіляко пручалась. Вона була сильно прив’язана до того місця і не хотіла їхати. Потім у неї вже й здоров’я не було такого, аби виїжджати, тож за нею доглядала сусідка. Але коли почались обстріли, то сусідка постійно сиділа в підвалі.

Окупанти обстріляли Рубіжне / Фото: Колаж: Сьогодні

Я не знаю, як пройшли останні дні бабусі. В один день сусідка подзвонила нам буквально на одну хвилину та сказала, що бабуся померла, і після цього швидко побігла назад у підвал. Бабусю ще дуже довго не могли поховати. Було важко усвідомлювати, що вона там одна лежить. Слава богу, що сусіди поховали її у дворі. Там таке твориться в Рубіжному. Казали, що люди лежать на вулиці й ніхто нічого не робить. Жахливо те, що там було і що там зараз коїться. Добре, що частина людей спочатку змогла звідти виїхати. І то – багато хто виїжджав через росію. Місце, де я народилась, фактично вже зрівнюють із землею. Я навіть не знаю, як це описати", – сказала Ляхова в інтерв'ю Суспільне.Спорт.

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Зазначимо, що сама Ольга Ляхова зустріла війну у Сумах. Там українська спортсменка разом із маленькою дитиною ховалась від обстрілів у ванній кімнаті власної квартири.

Незважаючи на відсутність нормальних умов для тренувань, Ольга Ляхова зуміла вдало виступити на міжнародних змаганнях. 18 травня вона виступила в італійській Савоні на дистанції 800 метрів, яку подолала за 2,01,58 хвилини та посіла перше місце.