Немає ніякого спорту поза політикою! Український нардеп вимагає повної ізоляції росіян

Вчора стало відомо про смерть українського кікбоксера Олексія Яніна. Спортсмен загинув у бою за Маріуполь, борючись у загоні "Азов" Нацгвардії.
На смерть Яніна відреагувала колишня легкоатлетка Ольга Саладуха, яка є народним депутатом. Ексспортсменка вважає, що не може бути питання про допуск росіян до змагань.
"На війні втрачаємо найкращих, у тому числі найкращих спортсменів, які були і могли б у майбутньому бути гордістю України. Ще одна втрата – у Маріуполі загинув чемпіон України з кікбоксингу та чемпіон світу з бойових мистецтв муай-тай Олексій Янін.
З 2014 року він захищав Україну, служив у складі "Азова" і потрапив у пекло боїв – Маріуполь. Хочу, щоб цю інформацію прочитали ті, хто досі вважає, що спорт поза політикою. Наприклад, керівники МОК. Щодня ми платимо неймовірно високу ціну за свою свободу та свободу всього світу.
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І ми маємо повне моральне право вимагати виключення представників Росії з усіх міжнародних спортивних організацій та заборони на участь російських спортсменів у всіх спортивних змаганнях.
Немає жодного спорту поза політикою. Це міф, який валиться на наших очах. Є героїзм та воля до перемоги українських спортсменів, які взяли до рук зброю, щоб захистити право жити у вільній країні для себе та своїх дітей.
І найменше, що може зробити світова спортивна спільнота, – це виявити солідарність. Говорити про непричетність спортсменів-росіян до злочинів своєї влади – цинізм, лицемірство чи усвідомлене підігравання агресору".
Місяць тому голова МОК Томас Бах все ж таки назвав Росію та Білорусь агресорами у війні проти України. Щоправда, організація має намір дискваліфікувати лише спортсменів, котрі відкрито підтримують фашистські дії армії РФ.