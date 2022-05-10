Ізолювати нелюдів від світу. Марина Бех показала, як виживає Харків

Відома легкоатлетка Марина Бех-Романчук шокована наслідками бомбардувань Харкова

Марина Бех-Романчук

Російсько-фашистські війська з початку вторгнення обстрілюють Харків. Нелюди з триколором зруйнували прекрасне місто, не шкодуючи ні історичних об'єктів, ні житлових будинків.

Віце-чемпіонка світу у потрійному стрибку Марина Бех-Романчук у своєму Instagram опублікувала фото зруйнованого будинку у Харкові, в якому люди продовжують жити.

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"Після атак російськими ракетами люди запечатали стіни та продовжують жити. Ви – нелюди. Ви ті, кого потрібно ізолювати від нормального мирного цивілізованого світу!", – написала Бех-Романчук.

Раніше ми повідомляли, що Марина Бех-Романчук вчинила фурор на ЧС-2022 з легкої атлетики у Белграді. Спортсменка показала другий результат серед учасниць та здобула для України срібну медаль.