Изолировать извергов от мира. Марина Бех показала, как выживает Харьков

Знаменитая легкоатлетка Марина Бех-Романчук шокирована последствиями бомбардировок Харькова

Марина Бех-Романчук

Российско-фашистские войска с начала вторжения подвергают обстрелами Харьков. Нелюди с триколором разрушили прекрасный город, не жалея ни исторических объектов, ни жилые дома.

Вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук в своем Instagram опубликовала фото разрушенного дома в Харькове, в котором люди продолжают жить.

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"После атак российскими ракетами люди запечатали стены и продолжают жить. Вы – изверги. Вы те, кого нужно изолировать от нормального мирного цивилизованного мира!", – написала Бех-Романчук.

Ранее мы сообщали, что Марина Бех-Романчук устроила фурор на ЧМ-2022 по легкой атлетике в Белграде. Спортсменка показала второй результат среди участниц и завоевала для Украины серебряную медаль.