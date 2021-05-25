Гороскоп з родзинкою на 25 травня: Овен візьме лук, а Водолій чекає на вітрило

Астрологічний і спортивний прогноз на вівторок, 25 травня, для всіх знаків зодіаку. Сьогодні більшість матиме потребу в гарній компанії, а також фізичній активності

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Весна здає свої позиції літній спеці, коли хочеться вибратися ближче до води чи повалятися в тіні дерев. На жаль, на початку робочого тижня зробити це складно. Тим не менше 25 травня виявиться досить вдалим днем для більшості знаків зодіаку. Головне у вівторок – не забувати приділяти увагу близьким, а також тримати себе у формі.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Ви налаштувалися сьогодні пахати до сьомого поту, але зірки обіцяють успіх в коханні. Тому зранку вмикайте Леброна Джеймса, який рветься до кільця, не бачачи перешкод, домучайте найнагальніші справи, а потім вирушайте на довгу романтичну прогулянку. Можна вразити другу половинку і стрільбою з лука.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Сьогодні головне – не вплутуватися в конфлікти і не пхати носа у чужі справи. Будь-які сутички закінчаться для вас, якщо не нокаутом, то важким нокдауном однозначно. Тому довга пробіжка або заплив на самоті – найкращий вихід для дозвілля. А там і плей-оф НБА або НХЛ по телеку приспіють.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Це ваш день! Жодних нудних проєктів або серйозних переговорів! Навіть якщо від вас залежить, чи прийме Україна зимову Олімпіаду-2030, це може почекати. Займіться улюбленими справами і своїм особистим життям. Катайтеся з коханою людиною на байдарці, велосипеді або верхи на конях.

РАК. 22 червня – 22 липня

Сьогодні може трапитися переломний момент у вашій кар'єрі – далі животіти у другосортних лігах або замахнутися на місце в еліті. Але будьте готові дати бій заздрісникам, які не зацікавлені у вашому успіху. Тому тренування з боксу або джиу-джитсу у вівторок буде дуже доречним.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Ви встигнете виконати всі заплановані справи зі спритністю Безсонової і реакцією Буффона у його найкращі роки. А всі труднощі забудуться, щойно побачите кількість нулів у своєму гонорарі, частину з якого у ту ж мить захочеться витратити. Зняти нервову напругу після важкого дня допоможе спорт – від футболу з друзями до йоги.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Вашій діловій хватці сьогодні позаздрить сам Мейвезер, а вже цей хлопець знає, як вичавити максимум зі своїх кулаків і людських слабкостей. Проявіть уяву у справах і переговорах, не бійтеся висловлювати свою думку, і бажаний трофей не змусить на себе чекати. А навички благородного фехтування ще більше підвищать ваш статус.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Ви відчуєте в собі сили пробігти марафон або піднятися на якусь легендарну вершину. І не зійдете з дистанції, поки не переробите всю роботу, захоплюючи своїми ідеями оточення. Але якщо вам і цього видасться замало, направте енергію в мирне русло – танці або настільний теніс відмінно для цього підійдуть.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Ви б дуже хотіли посідати перші рядки в списках багатіїв Forbes і утерти носи цим Макгрегорам і Мессі, щоб не переживати за майбутнє. І вівторок обіцяє грошову вигоду. Це не 180 млн доларів, зароблені за рік Конором, але ви будете задоволені. Після чого, напевно, знову захочете перевірити свої можливості в кроссфіті або боротьбі.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні чоловік-Стрілець почуватиметься секс-символом. Кріштіану Роналду або Девід Бекхем – не менше. І буде користуватися популярністю у жінок. Та й жінки будуть вважати себе неперевершеними. Але не варто піддаватися спокусам. Краще покидати м'яч або опануйте дартс в компанії друзів.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Потрібно намагатися грамотно розкласти сили на цілий день. Інакше після ранкових домашніх турбот ви будете не в формі, що відіб'ється на роботі. Але продуманий графік допоможе вашому мозку клацати завдання так само швидко, як літають в рингу кулаки Ломаченка. А закінчити день краще стретчингом або пілатесом.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водоліям варто чекати хороших новин. Це ще не олімпійська ліцензія для нашої баскетбольної збірної, але виконана раніше робота виллється в приємні нагороди – гроші або цікаві пропозиції. Ви будете відчувати легкість, немов метнули спис за лінію світового рекорду. І в такий день дуже доречна прогулянка під вітрилом.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Ви можете потрапити в неприємності і залишитися поза грою через неуважність або поспішність у справах. Але команда не залишить свого лідера. На виручку прийдуть друзі і колеги, здатні підказати несподіване рішення складного завдання. Хоча, як змусити збірну України забивати більше, вони теж, навряд чи, знають. А завершуйте день – бадмінтоном.