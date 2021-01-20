Головний Тарзан планети і олімпійський чемпіон. Історія Джонні Вайсмюллера

У цей день в 1984 році помер найвідоміший Тарзан планети – американець актор і плавець Джонні Вайсмюллер. Свій шлях до слави в кіно він пройшов через тріумф в спорті. П'ятиразовий олімпійський чемпіон з плавання 1924 і 1928 років покинув басейн в 25 років і зробив кар'єру в Голлівуді.

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Згадаймо найцікавіші факти про уславленого спортсмена і кіноактора.

1. Походження. Народився в 1904 році в Австро-Угорської імперії в німецькій родині. За одними даними – в румунській Тімішоарі, за іншими – в сербському селі біля Воєводини. Уже в семимісячному віці перебрався з батьками в США. Щоб стати за океаном своїм замість імені Петер Йоханн, яке він дав при народженні, використовував ім'я брата – Джонні.

2. Випадкове попадання в спорт. У дитинстві захворів на поліомієліт – спинномозковим паралічем. Щоб уникнути ускладнень і розвивати м'язи, за порадою лікаря став займатися плаванням.

3. Важке дитинство. В юності працював в різних місцях, був ліфтером і посильним в спортивному клубі, де його і помітив тренер Вільям Бахрах. Уже в 17 років Вайсмюллер став чемпіоном США, а в 18 побив світовий рекорд на дистанції 100 метрів вільним стилем.

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4. Досягнення в спорті. На Олімпійських іграх 1924 року в Парижі Джонні взяв три "золота": два в особистих дисциплінах на 100 і 400 м, одне – в естафеті 4х200 м. Цікаво, що у Франції він "зачепив" і командну "бронзу" у водному поло. У 1928 році в Амстердамі він переміг в естафеті і на "сотці". У підсумку – п'ять золотих нагород і одна бронзова. встиг встановити 52 (!) Світових рекорди.

5. Прихід в кіно. М'язи Вайсмюллера не обійшли увагою режисерів. Спочатку він заробляв в плавальних шоу і рекламі, вперше знявшись в кіно в ролі бога Адоніса. А після ролі у фільмі Metro-Goldwyn-Mayer "Тарзан, людина-обезьяна" в 1932 році прокинувся зіркою, а його крик Тарзана запам'ятався на десятиліття.

6. Один образ. До 50 років Вайсмюллер грав в кіно – причому, тільки в двох ролях: Тарзана в декількох фільмах і Джима з джунглів в серіалі. Як мавпи-супутника Чити разом з Джонні знімалося багато приматів. За різними відомостями їх було не менше 12. У 1995 році Читі навіть відкрили зірку на Алеї слави в Палм-Спрінгс.

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7. Був одружений п'ять разів! Що примітно, відразу ж після закінчення одного шлюбу вступав в наступний. Вперше одружився на співачці Боббі Арнст (1931-33), потім його подружжям були актриса Лупа Велес (1933-39), Беріл Скотт (1939-48), Аллен Гейтс (1948-62), Марія Бауман (з 1963 до кінця життя) . У третьому шлюбі у нього народився син і дві дочки.

8. Невдачі в бізнесі. Джонні займався декількома комерційними проектами в Чикаго, Флориді і Лас-Вегасі, в тому числі володів мережею басейнів. Але успіху так і не досяг. Уже в поважному віці в 1970-х працював в Неваді в мережі готелів, вітаючи гостей.

9. Пізні роки. У 1970 році його представили Королеві Великобританії, коли актор побував на Іграх Співдружності. У 1974 році він зламав ногу і в лікарні дізнався про проблеми з серцем. Переніс кілька інсультів і в 1979 році з дружиною переїхав до Мексики. Там знімався один із останніх фільмів про Тарзана.

10. Смерть в Акапулько. Останні роки Вайсмюллер не з'являвся на публіці і помер від набряку легенів в 1984-му. На прохання плавця і актора його поховали на мексиканській землі.

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