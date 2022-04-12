Довгий рубль занапастив Тимощука. Олімпійський чемпіон зневажає зрадника

Жан Беленюк висловив свою версію мовчання екс-гравця збірної України. Жодних виправдань

Юеленюк зневажає Тимощука / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк залишається у Києві та служить народу України у стінах Верховної Ради. Депутат повноцінно виконує свої обов'язки у тяжкий для країни час, а також допомагає людям у звільнених регіонах України. Не забуває Беленюк говорити про поведінку спортивних осіб, зокрема про Президента НОК Сергія Бубку .

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

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Жан Беленюк розповів про особисте життя / Фото: Скріншот з YouTube

Новою жертвою критики олімпійського чемпіона Токіо-2020 став екс-футболіст збірної України Анатолій Тимощук. Гравець, а нині тренер пітерського Зеніту, продовжує свою діяльність у Росії . Тимощук досі замовчує те, що відбувається в Україні.

Анатолій Тимощук на тренуванні Зеніту / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

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Зрадницькі вчинки Тимощука не дали спокою і Жану Беленюку, який висловив свою думку про поведінку екс-збірника.

"Думаю, приїзд в Україну після його поведінки буде максимально некомфортним, можливо він не збирається приїжджати. Тимощук зробив вибір. Довгий карбованець йому дорожче, ніж повага та шанування на батьківщині ", – пояснив Жан Беленюк.

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