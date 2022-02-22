Що скаже коханка Путіна? Російські гімнастки злякалися їхати на змагання до Києва

Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася від участі в етапі Гран-прі, який пройде в Києві з 14 по 15 березня

Російські гімнастки провалили Олімпіаду в Токіо / Фото: Reuters

Таку заяву зробила президент Всеросійської федерації художньої гімнастики та головний тренер національної команди Росії Ірина Вінер-Усманова.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася між Росією та Україною, звичайно, на сьогоднішній день збірна Росії до Києва не поїде", – цитує Вінер-Усманову rsport.ria.ru.

Цікаво, чи буде реакція знаменитої гімнастки Аліни Кабаєвої, яка раніше заявляла, що потрібно скасовувати турніри, куди не допускають Росію.

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Нагадаємо, у 2013 році Володимир та Людмила Путіни оголосили про розлучення через 30 років шлюбу. Новою, таємною дружиною Путіна ЗМІ вже давно називають Аліну Кабаєву, за даними медіа, народила йому двох синів та доньку. Путін та Кабаєва це заперечують.

Раніше на тлі ескалації конфлікту на Донбасі з'явилися чутки, що УЄФА може позбавити Росію фіналу Ліги чемпіонів, який має приймати Санкт-Петербург. Але УЄФА не бачить підстав для перенесення матчу.

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Тим не менш, у Великій Британії жорстко заявили, що УЄФА зобов'язаний перенести фінал Ліги чемпіонів із Росії.

Що відбувається

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

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Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг або технологій із псевдореспублік.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що стурбований рішенням Росії про визнання так званих "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна однозначно кваліфікує останні дії РФ як порушення суверенітету та територіальної цілісності держави.