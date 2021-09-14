Чемпіона світу з дзюдо зарізали через вітаміни

Сварка двох дзюдоїстів в Узбекистаны завершилася трагедією. Чемпіон країни кілька разів ударив чемпіона світу кухонним ножем

Камоліддин Расулов. Фото НОК Узбекистана

У Ташкенті від отриманих в ході конфлікту ножових поранень помер 29-річний дзюдоїст Камоліддін Расулов.

Читайте також: Смерть за "золото"! Юного дзюдоїста вбили після перемоги на турнірі

Реклама

У вбивстві чемпіона світу з самбо серед юніорів Камоліддіна Расулова підозрюється інший дзюдоїст, чемпіон Узбекистану, повідомляє gazeta.uz.

За даними Генеральної прокуратури Узбекистану, злочин стався ввечері 13 вересня. Приблизно о 21:30 громадянин Ш. Т. подзвонив Расулову і заявив, що його здоров'я погіршилося через вживання вітамінів, куплених за порадою дзюдоїста. Він також повідомив, що лікарі назвали його хворобу невиліковною.

Під час телефонної розмови Ш. Т. призначив співрозмовнику зустріч, де між чоловіками стався конфлікт. В ході сварки Ш. Т. кілька разів ударив Камоліддіна кухонним ножем.

Реклама

Раніше ми писали, що олімпійський чемпіон з дзюдо, колишній депутат парламенту Грузії Зураб Звіадаурі затриманий за звинуваченням в умисному вбивстві.