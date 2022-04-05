Бомблять Україну на благо. Медалістка Олімпіади-2020 про маячню зомбованих росіян

Про свій досвід спілкування з російськими спортсменами розповіла бронзова медалістка Олімпійських ігор-2020 у Токіо в артистичному плаванні Марина Алексєєва.
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Росіяни продовжують стверджувати, що бомбардування мирних міст та вбивства цивільного населення – це на користь самим українцям.
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"Спілкувались. Відреагували. І знаєте як? Вони пишуть: "Це ж вам на благо. Це ж мирна операція. Таке на самому початку війни написало десь три людини.
Я їм у відповідь теж трохи написала, мовляв, давайте, приходьте, подивіться на цю мирну операцію, відчуйте її на собі. А вони стоять на своєму: "Це ж вам на благо. Щоб у вас усе було гаразд", – сказала Алексєєва в інтерв'ю Оbozrevatel.com.
Раніше українська синхроністка Аліна Шинкаренко, у якої батьки живуть у Донецьку, намагалася пояснити своїй мамі про війну в Україні. На що мама відповіла: "Це ваші нацики б'ються з вашою армією. Ми на вас не нападали".