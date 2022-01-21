Уболівальникам заборонили підтримувати спортсменів на Олімпіаді-2022

На трибуни потраплять лише глядачі, які зробили бустерну дозу та мають два негативні ПЛР-тести

Нові обмеження для глядачів / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями в оргкомітеті Олімпійських ігор у Пекіні відмовилися відкривати вільний продаж квитків. Відвідати Ігри зможуть лише цільові групи. Але не уточнили, хто до них увійде

А тепер стало відомо, як мають поводитися ті щасливчики, які таки попадуть на стадіони.

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На трибунах буде заборонено їсти, спілкуватися з іншою людиною та голосом підтримувати спортсменів. Крім того, уболівальникам перед відвідуванням стадіону треба зробити бустерне щеплення, представити два негативні ПЛР-тести, а на трибунах завжди потрібно бути в масці.

Раніше ми писали, що через мороз і коронавірус організатори планують відкрити Ігри-2022 лише за 100 хвилин. Головним режисером шоу, яке пройде 4 лютого, став Чжан Імоу, який знімав "Будинок літаючих кинджалів" на Прикарпатті.