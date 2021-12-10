Боксу немає у програмі Олімпіади-2028! Що сталося та що робити?

Виконком Міжнародного олімпійського комітету запропонував 28 видів спорту на затвердження для включення до програми Олімпіади-2028.
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Серед них не виявилося трьох, які сотню років були в олімпійській програмі – боксу, важкої атлетики і сучасного п'ятиборства.
Але вони ще мають шанс. Бокс, важка атлетика і сучасне п'ятиборство можуть бути включені в програму Ігор у Лос-Анджелесі на сесії МОК у 2023 році, але потрібно вирішити проблеми, що накопичилися.
Міжнародна асоціація боксу має продемонструвати успішне вирішення поточних проблем, пов'язаних з управлінням, фінансовою прозорістю та питаннями суддівства.
Міжнародна федерація важкої атлетики повинна забезпечувати цілісність, надійність та повну незалежність своєї антидопінгової програми.
Міжнародний союз сучасного п'ятиборства повинен сформувати пропозиції щодо заміни кінного спорту у програмі та форматі змагань, зниження витрат на проведення турнірів, а також підвищення привабливості виду для молоді та широкої публіки.