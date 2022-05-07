Білодід змінює вид спорту? Після невдачі на татамі українка зайнялася ...

Призерка Олімпійських ігор-2020 з дзюдо вирішила випробувати свої навички в новому занятті. Білодід помітили з ракеткою в руках

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Дар'я Білодід невдало виступила у новій ваговій категорії на чемпіонаті Європи з дзюдо. Перехід у категорію до 57 кг поки що не увінчався успіхом для українки. на континентальному турнірі Білодід поступилася вже у другому колі змагань.

Дарина Білодід не знає, як програла півфінал в Токіо / Фото: Reuters

Реклама

Відразу після бронзового бою з ізраїльтянкою Шірой Рішон українка розридалася, але потім сльози висохли, і на церемонії нагородження Дар'я Білодід посміхнулася

Провал на своєму першому офіційному змаганні такого рангу після олімпійського успіху, можливо, змусив Дар'я Білодід задуматися про зміну виду спорту. Українську тенісистку помітили на тенісному корті, де вона непогано опанувала ракетку в руках.

Реклама

Щоправда, відсутність тренера поруч і просто неспішна гра Білодід, наводять на думку, що це просто нова розвага українки. Адже вона ще має зробити величезну роботу, щоб підійти до наступних Олімпійських ігор у Парижі в ідеальній формі в новій категорії у дзюдо.

Білодід виїхала з країни, аби продовжити кар'єру / Фото: Федерація дзюдо України

Реклама

Дар'я Білодід продовжує стежити за подіями в Україні та вести проти російської пропаганди інформаційну війну. Дзюдоїстка разом з іншими спортсменками не залишається осторонь військових злочинів рашистів.