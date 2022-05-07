Білодід змінює вид спорту? Після невдачі на татамі українка зайнялася ...

Дар'я Білодід невдало виступила у новій ваговій категорії на чемпіонаті Європи з дзюдо. Перехід у категорію до 57 кг поки що не увінчався успіхом для українки. на континентальному турнірі Білодід поступилася вже у другому колі змагань.
Далі по темі
Провал на своєму першому офіційному змаганні такого рангу після олімпійського успіху, можливо, змусив Дар'я Білодід задуматися про зміну виду спорту. Українську тенісистку помітили на тенісному корті, де вона непогано опанувала ракетку в руках.
Щоправда, відсутність тренера поруч і просто неспішна гра Білодід, наводять на думку, що це просто нова розвага українки. Адже вона ще має зробити величезну роботу, щоб підійти до наступних Олімпійських ігор у Парижі в ідеальній формі в новій категорії у дзюдо.
Дар'я Білодід продовжує стежити за подіями в Україні та вести проти російської пропаганди інформаційну війну. Дзюдоїстка разом з іншими спортсменками не залишається осторонь військових злочинів рашистів.