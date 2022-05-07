Белодед меняет вид спорта? После неудачи на татами украинка занялась ...

Дарья Белодед неудачно выступила в новой весовой категории на чемпионате Европы по дзюдо. Переход в категорию до 57 кг пока не увенчался успехом для украинки. на континентальном турнире Белодед уступила уже во втором круге соревнований.
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Провал на своем первом официальном соревнование такого ранга после олимпийского успеха, возможно, заставил Дарью Белодед задуматься о смене вида спорта. Украинскую теннисистку заметили на теннисном корте, где она неплохо справлялась с ракетной в руках.
Правда, отсутствие тренера рядом и просто неспешная игра Белодед, наводят на мысли, что это просто новое развлечение украинки. Ведь ей еще предстоит проделать огромную работу, чтобы подойти к следующим Олимпийским играм в Париже в идеальной форме в новой категории.
Дарья Белодед продолжает следить за событиями в Украине и вести против российской пропаганды информационную войну. Дзюдоистка вместе с другими спортсменками не остается в стороне военных преступлений рашистов.