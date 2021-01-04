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Азербайджанський шахіст переміг вірменина і розплакався

4 січня, 11:52

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Теймур Раджабов обіграв Левона Ароняна в фіналі турніру

Азербайджанський гросмейстер Теймур Раджабов став переможцем шахового онлайн-турніру Champions Chess Tour Airthings Masters. У вирішальному протистоянні його суперником був вірменин Левон Аронян.

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За підсумками двох днів протистояння Раджабов переміг з рахунком – 4,5: 2,5. Після завершення останньої партії Раджабов не стримався і заплакав.

"Це дуже багато значить для мене. Я не люблю показувати емоції своїм суперникам під час змагань. Але після перемоги емоцій було дуже багато. Я не зміг стримати сльози. Фінал був дуже напружений. Я був близький до поразки, але зумів врятувати ситуацію.

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Я хотів дати своїй країні привід для гордості. У Ароняна була така ж мета. Я просто сподіваюся, що ми зможемо жити мирно" , – наводить слова Раджабова NRK .

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Нагадаємо, що Азербайджан і Вірменія кофліктують через Нагірний Карабах. Минулої осені йшли повноцінні бойові дії, в результаті яких Азербайджан зумів повернути собі окуповані території.

Військові Азербайджану в Нагірному Карабасі. Джерело: mod.gov.az

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шахи шахматист

Джерело: Championat.ru

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