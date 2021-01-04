Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Азербайджанский шахматист победил армянина и расплакался

4 января, 11:52

Любомир Луканюк , Андрей Трофимов

Теймур Раджабов обыграл Левона Ароняна в финале турнира

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов стал победителем шахматного онлайн-турнира Champions Chess Tour Airthings Masters. В решающем противостоянии его соперником был армянин Левон Аронян.

Реклама

По итогам двух дней противостояния Раджабов победил со счетом – 4,5:2,5. После завершения последней партии Раджабов не сдержался и заплакал.

"Это очень много значит для меня. Я не люблю показывать эмоции своим соперникам во время соревнований. Но после победы эмоций было очень много. Я не смог сдержать слезы. Финал был очень напряженный. Я был близок к поражению, но сумел спасти ситуацию.

В тренде
Фейерверк взорвался в руках: футболист "Галатасарая" может ослепнуть (Фото 18+)

Я хотел дать своей стране повод для гордости. У Ароняна была такая же цель. Я просто надеюсь, что мы сможем жить мирно", – приводит слова Раджабова NRK.

Реклама

Читайте также: Мы сыграли в шахматы против Бет Хармон – и победили 5:2.

Напомним, что Азербайджан и Армения конфликтуют из-за Нагорного Карабаха. Прошлой осенью шли полноценные боевые действия, в результате которых Азербайджан сумел вернуть себе оккупированные территории.

Военные Азербайджана в Нагорном Карабахе. Источник: mod.gov.az

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

шахматы шахматист

Источник: Championat.ru

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ее называют самой красивой фигуристкой России. А ей всего 18 лет
Ее называют самой красивой фигуристкой России. А ей всего 18 летДругие
Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топике
Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топикеДругие
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? Опрос
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? ОпросДругие
Сняла с себя костюм: секси Бех запостила первое откровенное фото в 2021-м
Сняла с себя костюм: секси Бех запостила первое откровенное фото в 2021-мДругие
Умер легендарный украинский олимпийский чемпион
Умер легендарный украинский олимпийский чемпионДругие
До нее так купальники не носил никто. Чемпионка по кунг-фу сделала пляжную революцию
До нее так купальники не носил никто. Чемпионка по кунг-фу сделала пляжную революциюДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять