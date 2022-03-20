Арман Дюплантіс оновив рекорд з найвищого стрибка з жердиною (відео)

Шведському спортсмену належав минулий рекорд 6,19 метра, проте сьогодні він зміг покращити цей показник на один сантиметр.

/ Фото: Reuters

Цими днями у столиці Сербії Белграді проходить чемпіонат світу з легкої атлетики. Участь у ньому беруть і українські спортсмени, незважаючи на війну проти Росії.

Сьогодні проходили змагання серед чоловіків зі стрибків із жердиною. На них було встановлено світовий рекорд з висоти стрибка у закритому приміщенні. Його підкорив шведський легкоатлет Арман Дюплантіс.

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22-річний спортсмен зміг із третьої спроби перевершити своє попереднє досягнення, встановлене двома тижнями раніше – 6,19 метра. Сьогодні Дюплантісу підкорилося 6,20 метрів!

Зазначимо, що на відкритій місцевості рекорд також підкорився Арману – 6,15 метра. Встановив його у вересні 2020 року, побивши досягнення українця Сергія Бубки.

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До речі, на цьому чемпіонаті світу чудово виявили себе українки. Ярослава Магучіх здобула золото вчора, тоді як сьогодні срібна медаль підкорилася Марині Бех-Романчук .