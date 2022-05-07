27 янголів спорту! В Україні створили сайт на згадку про загиблих атлетів

Спортивний комітет України став ініціатором створення сайту пам'яті про загиблих під час війни українських спортсменів

В Україні створили сайт у пам'ять загиблих спортсменів / Фото: Колаж: Сьогодні

Рашистська армія продовжує чинити військові злочини на території України. Жертвами орків стають як наші захисники, серед яких багато діючих, майбутніх та екс-спортсменів, так і мирні жителі, зокрема й діти.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

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Під Харковом загинув Андрій Котовенко / Фото: Колаж: Сьогодні

Від рук окупантів загинула молода, але дуже перспективна важкоатлетка Аліна Перегудова, якій було лише 14 років. Захищаючи свою країну, віддав життя за свободу українців призер Ігор Нескорених-2021 Андрій Котовенко.

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Усі спортивні втрати на фронті, в окупації та після обстрілів спонукали представників Спортивного комітету України створити сайт на згадку про загиблих спортсменів. Про це організація повідомила на своїй сторінці Facebook .

На даний момент на сайті "Ангели Спорту" є історії 27 українських атлетів, які стали жертвами військових злочинів рашистів. Кожна людина може зайти на сторінку та вшанувати пам'ять справжніх спортивних героїв України.