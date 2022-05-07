27 ангелов спорта! В Украине создали сайт в память погибших атлетов

Спортивный комитет Украины стал инициаторов создания сайта памяти о погибших во время войны украинских спортсменов

В Украине создали сайт в память погибших спортсменов / Фото: Коллаж: Сегодня

Рашистская армия продолжают совершать военные преступления на территории Украины. Жертвами орков становятся как наши защитники, среди которых много действующих, будущих и экс-спортсменов, так и мирные жители, в том числе и дети.

Юная тяжелоатлетка погибла в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

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Под Харьковом погиб Андрей Котовенко / Фото: Коллаж: Сегодня

От рук оккупантов погибла юная, но очень перспективная тяжелоатлетка Алина Перегудова, которой было всего 14 лет. Защищая свою страну, отдал жизнь за свободу украинцев призер Игр Непокоренных-2021 Андрей Котовенко.

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Все спортивные утраты на фронте, в оккупации и после обстрелов сподвигли представителей Спортивного комитета Украины создать сайт в память о погибших спортсменах. Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook.

На данный момент на сайте "Ангелы Спорта" находятся истории 27 украинских атлетов, которые стали жертвами военных преступлений рашистов. Каждый человек может зайти на страницу и почтить память настоящих спортивных героев Украины.