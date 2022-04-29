Юный ангел на небесах. Орки убили в Мариуполе перспективную спортсменку

14-летняя тяжелоатлетка Алина Перегудова и ее мама стали жертвами рашистских обстрелов города-героя

Юная тяжелоатлетка погибла в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Ужасная новость вновь взбудоражила всю спортивную Украину. В Мариуполе в результате вражеского обстрела погибла 14-летняя Алина Перегудова, которая в прошлом году стала чемпионкой Украины по тяжелой атлетике среди юниорок. Город-герой несет очередную невосполнимую утрату. В марте месяце орки убили в том же Мариуполе совсем юную гимнастку.

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Трагическим для Алины Перегудовой и ее мамы стал один из практически непрекращающихся обстрелов Мариуполя. Один из вражеских снарядов попал в дом, где проживала семья юной тяжелоатлетки.

Алина Перегудова, несмотря на возраст, уже была кандидатом в сборную Украины. Занималась тяжелой атлетикой в Областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва, а училась в Донецком областном специализированном профессиональном колледже спортивного профиля им. Сергея Бубки.

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В свои 14 лет уже владела золотом чемпионата Украины по тяжелой атлетики среди юниоров до 17 лет. Но достичь большего перспективной спортсменке не позволил так называемый "русский мир".

Невинные юные спортсмены продолжают погибать от беспредела рашистов. Поэтому уже добившиеся успехов в карьере атлеты становятся на защиту страны и ее детей. Так, олимпийский чемпион Олег Верняев, который служит в ВСУ, определил предателя Украины.