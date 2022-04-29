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Закончил карьеру, чтобы стать орком? Олимпийский чемпион нашел спортсмена-предателя

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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МаленькийСреднийБольшой
29 апреля, 09:45
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Олег Верняев уничтожил экс-партнера в сборной Украины, который поддерживает "русский мир" в Херсоне
Верняев определил предателя Украины
Верняев определил предателя Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпийский чемпион Олег Верняев, который сейчас служит в ВСУ, точно не помешал бы разведке. Украинский гимнаст нашел спортсмена-предателя.

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Экс-гимнаст сборной Украины Максим Василенко, который роддом из Херсонской области, в начале этого года объявил о завершении карьеры на своей странице в Instagram.

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Теперь же Максим Василенко выставил очень неоднозначный пост, в котором попросил Бога спасти Херсон от украинских!!! ракет. Этим очень сильно возмутился экс-партнер Василенко по сборной Олег Верняев. Олимпийский чемпион сделал репост заявления, где в жесткой форме ответил своему коллеге:

"Вот так, человек который выступал за сборную Украины, пишет у себя в соцсетях. Пусть я буду плохим, но страна должна знать своих "героев" в лицо", – написал Олег Верняев.

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Интересно, что после этого Максим Василенко удалил свою историю, но скрыть предательство уже не удастся.

Олег Верняев не делал заявлений о смене гражданства
Олег Верняев не делал заявлений о смене гражданства / Фото: AFP

Кроме определения предателя Украины, Олег Верняев также призвал жителей столицы не спешить возвращаться домой, после обстрела Киева крылатыми ракетами.

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