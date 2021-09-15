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12-річний молодик обігнав велогонщиків на фініші: йому подарували пляшку

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
15 вересня, 12:14
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Героєм сьомого етапу відомої велогонки Тура Британії став юний фанат велоспорту Ксандер Грем, який прилучився до професійних учасників заїзду
12-річний велогонщик обігнав професійних спортсменів
12-річний велогонщик обігнав професійних спортсменів / Фото: Getty Images

12-річний Ксандер дивився трансляцію гонки в інтернеті, а коли пелотон наблизився до його дому в Боннірігг хлопець схопився на велосипед і приєднався до гонки.

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Хлопець їхав по тротуару, не заважаючи гонці. Ксандер тримався нарівні з професійними спортсменами і навіть випередив їх!

Я просто їхав так швидко, як міг. Напевно, близько 25 кілометрів на годину ", – розповідав після фінішу задоволений Грем.

Після гонки хлопчик разом з призерами піднявся на п'єдестал, а нідерландець Паскаль Енкхорн подарував школяреві свою пляшку для води.

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Ксандер був дуже задоволений і пообіцяв зробити для неї окрему полицю в своїй кімнаті, пише ВВС.

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