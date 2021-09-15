12-летний юнец обогнал велогонщиков на финише: ему подарили бутылку

Героем седьмого этапа известной велогонки Тура Британии стал юный фанат велоспорта Ксандер Грэм, присоединившийся к профессиональным участникам заезда

12-летний велогонщик обогнал профессиональных спортсменов / Фото: Getty Images

12-летний Ксандер смотрел трансляцию гонки в интернете, а когда пелотон приблизился к его дому в Бонниригге парень вскочил на велосипед и присоединился к гонке.

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Парень ехал по тротуару, не мешая гонке. Ксандер держался наравне с профессиональными спортсменами и даже опередил их!

Я просто ехал так быстро, как мог. Наверное, около 25 километров в час", – рассказывал после финиша довольный Грэм.

После гонки мальчик вместе с призерами поднялся на пьедестал, а нидерландец Паскаль Энкхорн подарил школьнику свою бутылку для воды.

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Ксандер был очень доволен и пообещал сделать для нее отдельную полку в своей комнате, пишет ВВС.