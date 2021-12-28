"1 січня всі дивляться на мене, як на інопланетянина": одкровення зірки українського спорту

Учасниця трьох Олімпійських ігор у тріатлоні Юлія Єлістратова розповіла, як дивує перехожих у перший день нового року

Під час свят Юля не забуває про тренування / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий рік до нас мчить. Вже незабаром шампанське, застілля, феєрверки. Такі звичайні атрибути свята для пересічних громадян.

А ось у спортсменів у цей час можуть бути збори, змагання.

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Які асоціації з Новим роком у нашої тріатлоністки Юлії Єлістратової?

"1 січня, 10 ранку – я на пробіжці і бачу в місті людей зі здивованими очима, ніби я інопланетянин. Погляди оточуючих, які ще не встигли повернутися з-під ялинки, найкумедніші спогади. А взагалі, вважаю, що це більш дитяче свято ", – усміхається Юля.

А як же олів'є та під "Іронію долі"?

"Ну я не настільки старомодна. Вже давно, і це стосується не тільки Нового року, відійшла від цих застіль, де більше часу займає приготування свята, ніж отримуєш задоволення від процесу. А так, заощаджуєш час і сили, не переїдаєш. Тут головне – настрій", – розповідає Єлістратова.

Повністю інтерв'ю з Юлією Єлістратовою читайте на нашому сайті.