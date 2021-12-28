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"1 января все смотрят на меня, как на инопланетянина": откровение звезды украинского спорта

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
28 декабря, 23:07
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Участница трех Олимпийских игр в триатлоне Юлия Елистратова рассказала, как удивляет прохожих в первый день нового года
Во время праздников Юлия не забывает о тренировках
Во время праздников Юлия не забывает о тренировках / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый год к нам мчится. Уже совсем скоро шампанское, застолье, фейерверки. Такие обычные атрибуты праздника для обычных граждан.

А вот у спортсменов в это время могут быть сборы, соревнования.

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Какие ассоциации с Новым годом у нашей триатлонистки Юлии Елистратовой?

"1 января, 10 утра – я на пробежке и вижу в городе людей с удивленными глазами, будто я инопланетянин. Взгляды окружающих, которые еще не успели вернуться из-под елочки, самые забавные воспоминания. А вообще, считаю, что это более детский праздник", – улыбается Юля.

А как же оливье да под "Иронию судьбы"?

"Ну я не настолько старомодна. Уже давно, и это касается не только Нового года, отошла от этих застолий, где больше времени занимает приготовление праздника, чем получаешь удовольствия от процесса. А так, экономишь время и силы, не переедаешь. Тут главное – настроение", – рассказывает Елистратова.

Полностью интервью с Юлией Елистратовой читайте на нашем сайте.

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