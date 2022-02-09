Українка вилітали з траси на Олімпіаді

Українка Анастасія Шепіленко, яка стала 39-ю у слаломі-гіганті на Олімпіаді, у слаломі 9 лютого не зуміла фінішувати.
Шепіленко зійшла з дистанції у першій же спробі, втративши право стартувати у другому заїзді.
До моменту старту українки траса була розбита, і Анастасія не зуміла з нею впоратися.
Далі по темі
Втішити Анастасію може те, що з траси в першій спробі вилетіло ще 29 спортсменок, серед них – фаворитка змагань, дворазова олімпійська чемпіонка із США Мікаела Шиффрін.
Для зіркової американки, яка раніше зазнала аналогічної невдачі в гігантському слаломі, це нищівне фіаско. Мікаела не приховувала своїх сліз.
Нагадаємо, у Пекіні нагороди різної якості вибороли вже 20 країн. На жаль, у цьому списку поки що відсутня Україна. Які місця посідають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні .
Ігри триватимуть до 20 лютого.