З рекордом! Канада виграла хокейний турнір Олімпіади

Жіноча збірна Канади стала переможницею олімпійського хокейного турніру, обігравши у фіналі команду США з рахунком 3:2

Канадійки перевершили у фіналі американок / Фото: Reuters

Це вже п'яте золото Олімпіад для канадських хокеїсток. Раніше вони перемагали на Іграх 2002, 2006, 2010, 2014 років, лише двічі поступившись першим місцем американкам – у 1998 і 2018 роках.

Олімпіада-2022. Жіночий хокей. Фінал

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Канада – США – 3:2 (2:0, 1:1, 1:1)

1:0 Нерс (Томпсон, Пулен) 07:50

Нерс (Томпсон, Пулен) 07:50 2:0 Пулен 15:02

Пулен 15:02 3:0 Пулен (Дженнер, Нерс) 29:08

Пулен (Дженнер, Нерс) 29:08 3:1 Найт (Брандт) 36:39

Найт (Брандт) 36:39 3:2 Кессел (Рок, Карпентер) 59:47

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Зазначимо, що канадка Марі-Філіп Пулен на прізвисько "Сідні Кросбі жіночого хокею" стала першою хокеїсткою в історії, яка забила голи у чотирьох фіналах Олімпіад. Раніше вона також оформляла дублі у ворота збірної США на Іграх у Ванкувері-2010 та Сочі-2014, а у Пхенчхані-2018 закинула американкам одну шайбу.

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У чоловічому хокеї у чотирьох фіналах Олімпіад не забивав ще жоден гравець.

Додамо, що бронзу у жіночому хокейному турнірі Пекіна-2022 виборола Фінляндія, яка обіграла Швейцарію 4:0.