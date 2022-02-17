С рекордом! Канада выиграла хоккейный турнир Олимпиады

Женская сборная Канады стала победителем олимпийского хоккейного турнира, обыграв в финале команду США со счетом 3:2

Канадки превзошли в финале американок / Фото: Reuters

Это уже пятое золото Олимпиад для канадских хоккеисток. Ранее они побеждали на Играх 2002, 2006, 2010, 2014 годов, лишь дважды уступив первое место американкам – в 1998 и 2018 годах.

Олимпиада-2022. Женский хоккей. Финал

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Канада – США – 3:2 (2:0, 1:1, 1:1)

1:0 Нерс (Томпсон, Пулен) 07:50

Нерс (Томпсон, Пулен) 07:50 2:0 Пулен 15:02

Пулен 15:02 3:0 Пулен (Дженнер, Нерс) 29:08

Пулен (Дженнер, Нерс) 29:08 3:1 Найт (Брандт) 36:39

Найт (Брандт) 36:39 3:2 Кессел (Рок, Карпентер) 59:47

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Отметим, что канадка Мари-Филип Пулен по прозвищу "Сидни Кросби женского хоккея" стала первой хоккеисткой в истории, забившей голы в четырех финалах Олимпиад. Ранее она также оформляла дубли в ворота сборной США на Играх в Ванкувере-2010 и Сочи-2014, а в Пхенчхане-2018 забросила американкам одну шайбу.

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В мужском хоккее в четырех финалах Олимпиад не забивал еще ни один игрок.

Добавим, что бронзу в женском хоккейном турнире Пекина-2022 добыла Финляндия, обыгравшая Швейцарию 4:0.