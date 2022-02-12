13 лютого у Пекіні-2022 розіграють нагороди у гірських лижах, лижних гонках, біатлоні, шорт-треку та ковзанярському спорті. Надії України пов'язані з біатлонними пасьютами.
Розклад медальних стартів 13 лютого на Олімпіаді-2022
Гірські лижі
- 4:15, 7:45 Гігантський слалом, чоловіки
Лижні гонки
- 9:00 Естафета, чоловіки
Біатлон
- 11:00 Гонка переслідування, жінки
- 12:45 Гонка переслідування, чоловіки
Шорт-трек
- 13:44 Естафета, жінки
- 14:14 500 м, чоловіки
Ковзанярський спорт
- 15:56 500 м, жінки
Нагадаємо, Ігри-2022 триватимуть до 20 лютого. За перемогу у медальному заліку борються Німеччина та Норвегія.
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