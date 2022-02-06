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Відрізни бобслей від скелетону: тест на знання зимових олімпійських видів спорту

Юлія Мамойленко Юлія Мамойленко Креативний продюсер Сьогодні
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6 лютого, 07:58
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Чому шорт-трек та ковзанярський спорт – це не одне й те ж, яка країна є найуспішнішою в керлінгу і в яких дисциплінах досягали успіху українці – перевір себе в інтерактивному тесті Спорт Сьогодні

Уявіть: вмикаєте ви телевізор, трансляцію з олімпійського Пекіна-2022, а там – спортсмени на ковзанах біжать на швидкість. Як зрозуміти, хто вони – ковзанярі чи шорт-трекісти? А може, й фігуристи?

Чи от спортсмени на санях – це саночники, скелетоністи чи бобслеїсти?

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А знаєте, який вид спорту – наймолодший у програмі зимових Олімпіад?

Щоб спостерігати за Олімпіадою-2022 було ще цікавіше, перевірте та прокачайте свої знання з цих питань у нашому тесті. Нудно точно не буде!

Тест на знання зимових олімпійських видів спорту

Ми в вас віримо і бажаємо успіхів. Та попереджаємо, що можемо й навмисно заплутати своїми підступними питаннями. А для справжніх знавців-чемпіонів у результатах тесту приховані медальки.
За знаннями й медалями!
1/10

Вид спорту, суть якого – у швидкісному спуску крижаним жолобом на спеціальному снаряді – це…

Санний спорт
Сюрприз. Усі три відповіді є правильними. Суть санного спорту, бобслея і скелетона – в швидкісному спуску крижаним жолобом, який називається санно-бобслейною трасою. Відмінність – у снаряді, на якому відбувається спуск. Саночники та скелетоністи мчать на санях, бобслеїсти – на бобі. Відрізняється й техніка спуску, звісно. Будемо розбиратися!
33 %
Бобслей
Сюрприз. Усі три відповіді є правильними. Суть санного спорту, бобслея і скелетона – в швидкісному спуску крижаним жолобом, який називається санно-бобслейною трасою. Відмінність – у снаряді, на якому відбувається спуск. Саночники та скелетоністи мчать на санях, бобслеїсти – на бобі. Відрізняється й техніка спуску, звісно. Будемо розбиратися!
33 %
Скелетон
Сюрприз. Усі три відповіді є правильними. Суть санного спорту, бобслея і скелетона – в швидкісному спуску крижаним жолобом, який називається санно-бобслейною трасою. Відмінність – у снаряді, на якому відбувається спуск. Саночники та скелетоністи мчать на санях, бобслеїсти – на бобі. Відрізняється й техніка спуску, звісно. Будемо розбиратися!
35 %
Далі
2/10

Прояснімо техніку спуску. У якому з цих видів спортсмен мчить трасою вниз головою?

Санний спорт
Ні, саночники їдуть більш традиційним способом – лежачи на спині, ногами вперед. Бобслеїсти – сидячи. А скелетоністи мчать з величезною швидкістю на санях, лежачи головою вниз і вперед – на животі. Голова при цьому дуже низько над льодом. Саме тому скелетон вважається одним з найнебезпечніших видів спорту.
7 %
Бобслей
Ні, бобслеїсти їдуть сидячи. Саночники – лежачи на спині, ногами вперед. А скелетоністи мчать з величезною швидкістю на санях, лежачи головою вниз і вперед – на животі. Голова при цьому дуже низько над льодом. Саме тому скелетон вважається одним з найнебезпечніших видів спорту.
11 %
Скелетон
Так, скелетон регулярно потрапляє до рейтингів найнебезпечніших видів спорту. Адже представники цього виду мчать з величезною швидкістю на санях, лежачи головою вниз і вперед – на животі. Голова при цьому дуже низько над льодом. Саночники їдуть, лежачи на спині, ногами вперед. Бобслеїсти – сидячи.
82 %
Далі
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Відволічемося від санок і поговорімо про лижі. Яка з цих дисциплін не має стосунку до лижних перегонів?

Слалом
Так, слалом – це дисципліна з гірськолижного спорту. А лижні гонки, окрім масстарту та скіатлону, які ми вже згадали, також поєднують індивідуальний спринт, командний спринт, гонку з роздільним стартом та естафету.
44 %
Масстарт
Ні, масстарт та скіатлон відносяться до лижних гонок. Цей вид спорту також поєднує такі дисципліни як індивідуальний спринт, командний спринт, гонку з роздільним стартом та естафету. А слалом – це дисципліна з гірськолижного спорту.
20 %
Скіатлон
Ні, скіатлон і масстарт відносяться до лижних перегонів. Цей вид спорту також поєднує такі дисципліни як індивідуальний спринт, командний спринт, гонку з роздільним стартом та естафету. А слалом – це дисципліна з гірськолижного спорту.
36 %
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Трішки історії. Який з цих видів спорту колись входив до програми Олімпійських ігор?

Зимовий гольф
Ні, зимовий гольф, як і лижний велосипед, не були удостоєні такої честі. На відміну від лижного буксирування конем. Цей вид спорту, який також називають кінним скіджорингом, був у програмі ОІ-1928 у швейцарському Санкт-Моріці. На дистанції 1900 м змагалися 8 спортсменів. Усі три призові місця розіграли між собою швейцарці.
31 %
Лижне буксирування конем
Так, справа була на Олімпіаді-1928 у швейцарському Санкт-Моріці, де 8 спортсменів змагалися у кінному скіджорингу, тобто лижному буксируванні конем. Довжина дистанції склала 1900 м, а всі три призові місця розіграли між собою місцеві спортсмени зі Швейцарії.
36 %
Лижний велосипед
Ні, лижний велосипед, як і зимовий гольф, не були удостоєні такої честі. На відміну від лижного буксирування конем. Цей вид спорту, який також називають кінним скіджорингом, був у програмі ОІ-1928 у швейцарському Санкт-Моріці. На дистанції 1900 м змагалися 8 спортсменів. Усі три призові місця розіграли між собою швейцарці.
33 %
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Прадідом сучасного біатлону вважається...

Полювання на лижах
Не зовсім. Полювання на лижах важко назвати видом спорту, адже з давніх-давен у північних народів воно було частиною повсякденного життя. А змагання військових патрулів – це вже ближче до біатлону. Вперше вони відбулися ще 1767 року – змагалися прикордонники на шведсько-норвезькому кордоні. Звідси й назва. На Олімпіаді цей "прадід" біатлону вперше з'явився на Іграх-1924 у французькому Шамоні.
38 %
Змагання військових патрулів
Так. Перші змагання, що віддалено нагадували біатлон, відбулися ще 1767 року – змагалися прикордонники на шведсько-норвезькому кордоні. Звідси й назва. На Олімпіаді цей "прадід" біатлону вперше з'явився на Іграх-1924 у французькому Шамоні.
53 %
Стрільба з лука
Ні, лук і стріли тут ні до чого. Прадідом біатлону вважаються змагання військових патрулів. Вперше вони відбулися ще 1767 року – змагалися прикордонники на шведсько-норвезькому кордоні. Звідси й назва. На Олімпіаді цей вид вперше з'явився на Іграх-1924 у французькому Шамоні.
9 %
Далі
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Представник якого виду спорту зображений на фото?

Фігурне катання
Ні. Це представник шорт-треку. Розпізнати можна за екіпіруванням – у цьому виді спорту атлети носять шолом. Тоді, як на голові у ковзанярів – обтислий каптур. А фігуристи змагаються без головних уборів.
4 %
Ковзанярський спорт
Ні, це шорт-трекіст. Розпізнати можна за екіпіруванням – у цьому виді спорту атлети носять шолом. Вважається, ризик падіння тут вищий, ніж у ковзанярському спорті. На голові у ковзанярів – обтислий каптур. Фігуристи змагаються без головних уборів.
34 %
Шорт-трек
Так. Розпізнати можна за екіпіруванням – у шорт-треку атлети носять шолом. Вважається, ризик падіння тут вищий, ніж у ковзанярському спорті. На голові у ковзанярів – обтислий каптур. Фігуристи змагаються без головних уборів.
62 %
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Який із цих видів спорту був найпізніше включений до олімпійської програми?

Сноуборд
Так, сноуборд зараз є наймолодшим зимовим олімпійським видом спорту. Його дебют у програмі Ігор відбувся 1998-го, в Нагано. Фристайл потрапив у повноформатний турнір раніше – у 1992, хоча як показовий вид був представлений ще на ОІ-1988. Хокей – один з найстаріших видів, він дебютував на Іграх-1920.
47 %
Фристайл
Ні, олімпійський фристайл – старший за сноуборд. Фристайл дебютував на Іграх-1992, тоді як сноуборд – на Іграх-1998. Хокей – один з найстаріших видів, у якому змагаються з Олімпіади-1920.
49 %
Хокей
О ні. Хокей – один з найстаріших видів, він дебютував на Іграх-1920. У фристайлі на Олімпіадах змагаються з 1992-го. А сноуборд – наразі наймолодший зимовий олімпійський вид спорту. Його дебют у програмі Ігор відбувся 1998-го, в Нагано.
4 %
Далі
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Яка збірна є найуспішнішою в олімпійській історії керлінгу?

Канада
Саме так. На рахунку канадських керлінгістів – 6 золотих олімпійських медалей (3 – у чоловіків, 2 – у жінок, 1 – у змішаних пар). Проте фаворитом Пекіна-2022 вважається команда Швеції – вони є лідерами світового рейтингу. Збірна Ісландії не входить до еліти світового керлінгу і на теперішніх Іграх не представлена.
51 %
Ісландія
Ні. Збірна Ісландії не входить до еліти світового керлінгу і на теперішніх Іграх не представлена. А найуспішнішою олімпійською командою залишається Канада. На її рахунку – 6 золотих медалей (3 – у чоловіків, 2 – у жінок, 1 – у змішаних пар). Проте фаворитом Пекіна-2022 вважається команда Швеції – вони є лідерами світового рейтингу.
22 %
Швеція
Ні. Шведи є фаворитами теперішніх Ігор – вони лідирують у світових рейтингах. Проте найуспішнішою олімпійською командою залишається Канада. На її рахунку – 6 золотих медалей (3 – у чоловіків, 2 – у жінок, 1 – у змішаних пар). Збірна Ісландії не входить до еліти світового керлінгу і на теперішніх Іграх не представлена.
27 %
Далі
9/10

Хто на фото?

Уле-Ейнар Б'єрндален
Ну звісно ж! Король біатлону, найуспішніший біатлоніст в історії Ігор, володар 8 золотих олімпійських нагород – норвежець Уле-Эйнар Б'єрндален. До того ж, на його рахунку – чотири срібні нагороди ОІ та одна бронзова. Завершив кар'єру 2018 року. Наразі тренує збірну Китаю.
67 %
Йоханнес Бьо
Ні, це не теперішня зірка збірної Норвегії з біатлону, а його старший товариш, легендарний король біатлону Уле-Ейнар Б'єрндален. Б'єрндален – найуспішніший біатлоніст в історії Ігор, 8-кратний олімпійський чемпіон. До того ж, на його рахунку – чотири срібні нагороди ОІ та одна бронзова. Завершив кар'єру 2018 року. Наразі тренує збірну Китаю.
16 %
Дмитро Підручний
Ні, ви переплутали представника збірної України з легендарним норвежцем Уле-Ейнаром Б'єрндаленом. Саме він – на фото. Найуспішніший біатлоніст в історії Ігор, 8-кратний олімпійський чемпіон. До того ж, на його рахунку – чотири срібні нагороди ОІ та одна бронзова. Завершив кар'єру 2018 року. Наразі тренує збірну Китаю.
18 %
Далі
10/10

У яких видах спорту збірна України здобула медалі зимових Олімпіад?

Біатлон, фігурне катання, сноуборд
Ні, представники "синьо-жовтої" збірної поки що не мали нагород у сноуборді. А мали в біатлоні (золото, срібло та 3 бронзи), фігурному катанні (золото та бронза) та фристайлі (золото).
18 %
Біатлон, фігурне катання, фристайл
Так, за роки незалежності українці виграли на зимових Олімпіадах 8 нагород – у біатлоні (золото, срібло та 3 бронзи), фігурному катанні (золото та бронзу) та фристайлі (золото).
71 %
Лижне двоборство, фігурне катання, стрибки з трампліну
Ні, представники "синьо-жовтої" збірної поки що не мали нагород у лижному двоборстві та стрибках з трампліну. А мали в біатлоні (золото, срібло та 3 бронзи), фігурному катанні (золото та бронза) та фристайлі (золото).
12 %
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Фото: REUTERS, Getty Images, olympics.com

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