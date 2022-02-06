Відрізни бобслей від скелетону: тест на знання зимових олімпійських видів спорту

Уявіть: вмикаєте ви телевізор, трансляцію з олімпійського Пекіна-2022, а там – спортсмени на ковзанах біжать на швидкість. Як зрозуміти, хто вони – ковзанярі чи шорт-трекісти? А може, й фігуристи?
Чи от спортсмени на санях – це саночники, скелетоністи чи бобслеїсти?
А знаєте, який вид спорту – наймолодший у програмі зимових Олімпіад?
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Щоб спостерігати за Олімпіадою-2022 було ще цікавіше, перевірте та прокачайте свої знання з цих питань у нашому тесті. Нудно точно не буде!
Тест на знання зимових олімпійських видів спорту
Вид спорту, суть якого – у швидкісному спуску крижаним жолобом на спеціальному снаряді – це…
Прояснімо техніку спуску. У якому з цих видів спортсмен мчить трасою вниз головою?
Відволічемося від санок і поговорімо про лижі. Яка з цих дисциплін не має стосунку до лижних перегонів?
Трішки історії. Який з цих видів спорту колись входив до програми Олімпійських ігор?
Прадідом сучасного біатлону вважається...
Представник якого виду спорту зображений на фото?
Який із цих видів спорту був найпізніше включений до олімпійської програми?
Яка збірна є найуспішнішою в олімпійській історії керлінгу?
Хто на фото?
У яких видах спорту збірна України здобула медалі зимових Олімпіад?
Фото: REUTERS, Getty Images, olympics.com