Відрізни бобслей від скелетону: тест на знання зимових олімпійських видів спорту

Чому шорт-трек та ковзанярський спорт – це не одне й те ж, яка країна є найуспішнішою в керлінгу і в яких дисциплінах досягали успіху українці – перевір себе в інтерактивному тесті Спорт Сьогодні

Уявіть: вмикаєте ви телевізор, трансляцію з олімпійського Пекіна-2022, а там – спортсмени на ковзанах біжать на швидкість. Як зрозуміти, хто вони – ковзанярі чи шорт-трекісти? А може, й фігуристи?

Чи от спортсмени на санях – це саночники, скелетоністи чи бобслеїсти?

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А знаєте, який вид спорту – наймолодший у програмі зимових Олімпіад?

Щоб спостерігати за Олімпіадою-2022 було ще цікавіше, перевірте та прокачайте свої знання з цих питань у нашому тесті. Нудно точно не буде!

Тест на знання зимових олімпійських видів спорту Ми в вас віримо і бажаємо успіхів. Та попереджаємо, що можемо й навмисно заплутати своїми підступними питаннями. А для справжніх знавців-чемпіонів у результатах тесту приховані медальки. За знаннями й медалями! 1/10 Вид спорту, суть якого – у швидкісному спуску крижаним жолобом на спеціальному снаряді – це… 33 % 33 % 35 % Далі 2/10 Прояснімо техніку спуску. У якому з цих видів спортсмен мчить трасою вниз головою? 7 % 11 % 82 % Далі 3/10 Відволічемося від санок і поговорімо про лижі. Яка з цих дисциплін не має стосунку до лижних перегонів? 44 % 20 % 36 % Далі 4/10 Трішки історії. Який з цих видів спорту колись входив до програми Олімпійських ігор? 31 % 36 % 33 % Далі 5/10 Прадідом сучасного біатлону вважається... 38 % 53 % 9 % Далі 6/10 Представник якого виду спорту зображений на фото? 4 % 34 % 62 % Далі 7/10 Який із цих видів спорту був найпізніше включений до олімпійської програми? 47 % 49 % 4 % Далі 8/10 Яка збірна є найуспішнішою в олімпійській історії керлінгу? 51 % 22 % 27 % Далі 9/10 Хто на фото? 67 % 16 % 18 % Далі 10/10 У яких видах спорту збірна України здобула медалі зимових Олімпіад? 18 % 71 % 12 % Далі

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Фото: REUTERS, Getty Images, olympics.com